Бронируют ли тех, кто не служил: объясняет эксперт
Бронирование работников государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями является одним из оснований для получения отсрочки, поэтому следует уделить внимание также процедуре бронирования работников, более того, эта процедура претерпела нормативные изменения с момента введения военного положения. Но вот подлежат ли бронированию во время военного положения сотрудники, которые не служили в армии, – читайте в материале.
Бронируют ли тех, кто не служил: кого касается закон
Адвокат Радион Кирилкин отмечает, что вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время урегулированы Постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 2023 г. №76.
Порядок определяет бронирование работающих военнообязанных:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Бронируют ли тех, кто не служил
По словам адвоката, забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. В интернете распространена информация, что бронированию не подлежат сотрудники во время военного положения, которые не служили в армии. Однако указанным выше порядком не предусмотрено такое ограничение по бронированию.
В то же время речь идет в отдельных письмах Минобороны, которое служило основанием отказа от согласования списков на бронирование по этому основанию.
Также следует обратить внимание на сроки, использованные в Постановлении Кабинета министров Украины от 27 января 2023 г. №76, а именно в отношении военнообязанных. Слово военнообязанные касается лиц, находящихся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства, призывники – лица, приписанные к призывным участкам.
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