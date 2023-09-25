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Анна Голишевская, редактор ленты

Бронируют ли тех, кто не служил: объясняет эксперт

Бронируют ли тех, кто не служил: объясняет эксперт
Фото: Unsplash

Бронирование работников государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями является одним из оснований для получения отсрочки, поэтому следует уделить внимание также процедуре бронирования работников, более того, эта процедура претерпела нормативные изменения с момента введения военного положения. Но вот подлежат ли бронированию во время военного положения сотрудники, которые не служили в армии, – читайте в материале.

Бронируют ли тех, кто не служил: кого касается закон

Адвокат Радион Кирилкин отмечает, что вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время урегулированы Постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 2023 г. №76.

Порядок определяет бронирование работающих военнообязанных:

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  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Бронируют ли тех, кто не служил

По словам адвоката, забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. В интернете распространена информация, что бронированию не подлежат сотрудники во время военного положения, которые не служили в армии. Однако указанным выше порядком не предусмотрено такое ограничение по бронированию.

В то же время речь идет в отдельных письмах Минобороны, которое служило основанием отказа от согласования списков на бронирование по этому основанию.

Также следует обратить внимание на сроки, использованные в Постановлении Кабинета министров Украины от 27 января 2023 г. №76, а именно в отношении военнообязанных. Слово военнообязанные касается лиц, находящихся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства, призывники – лица, приписанные к призывным участкам.

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