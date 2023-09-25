Когда можно уволиться с военной службы: основания и процесс увольнения в ВСУ

Полномасштабное вторжение РФ в Украину повлекло всеобщую мобилизацию, поэтому многие украинцы вступили в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от врага.

В то же время у военных остается вопрос, можно ли уволиться из ВСУ и по каким причинам может произойти увольнение во время военного положения.

Факты ICTV узнавали, когда и при каких условиях военный может уволиться со службы во время военного положения и возможно ли это вообще.

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Увольнение из ВСУ во время военного положения: возможно ли это

Заведующий сектором Владимирского бюро правовой помощи Владимир-Волынского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Ирина Лах отмечает, что законом предусмотрены требования и основания, в частности, относительно призыва на военную службу, прохождения военной службы и увольнения с военной службы.

То есть уволиться из ВСУ во время действия военного положения военный все же может!

— Основания для увольнения с военной службы определены статьей 26 Закона О воинской обязанности и военной службе, в том числе во время действия военного положения в Украине, — говорит Ирина Лах.

Итак, уволиться со службы во время действующего военного положения военнослужащий может по следующим основаниям:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет);

— в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет); по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета;

— на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета; если суд назначит лицу наказание в виде лишения свободы , ограничения свободы или лишения воинского звания;

в виде , ограничения свободы или лишения воинского звания; из-за семейных обстоятельств или других уважительных причин (если военнослужащий не выразил желания продолжать военную службу);

или других уважительных причин (если военнослужащий не выразил желания продолжать военную службу); в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным Центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа). Болезнь должна подтверждаться официальным медицинским заключением;

в связи с наличием жены (мужа) среди лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) среди лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

в связи с беременностью (для военнослужащих-женщин);

военные-женщины, которые находятся в декретном отпуске и ухаживают за ребенком до трех лет, а также если малыш нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, если они оба проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

если на иждивении военного находится трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Когда можно уволиться со службы в ВСУ?

Ирина Лах отмечает, если военный имеет одно из вышеперечисленных оснований, то он имеет право уволиться на любом этапе прохождения военной службы.

Как должно происходить увольнение с военной службы в ВСУ?

Если военный решил уволиться, он должен подать рапорт и документы, подтверждающие основания для увольнения, командиру в порядке подчиненности.

В рапорте на увольнение с военной службы нужно отметить:

основания для увольнения со службы;

мнение военнослужащего о желании или нежелании проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части;

адрес районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, в который будет направлено личное дело военного.

После рассмотрения и удовлетворения рапорта, командир передает его далее своему командиру с отметкой о собственном ходатайстве по соответствующему вопросу.

— И так далее рапорт переходит к командиру воинской части или другому должностному лицу, наделенному правом решать вопросы по увольнению, — говорит Ирина Лах.

По словам Лах, бывают случаи, когда командир отказывается принимать рапорт об увольнении или рассматривать его, даже несмотря на все законные основания.

— В таком случае, необходимо подать рапорт старшему командиру с объяснением причин такой подачи. И так к должностному лицу, наделенному правом увольнения подчиненного военнослужащего со службы или отмены решений предыдущих командиров. Рапорт должен дойти до последнего звена с ходатайствами прямых командиров (начальников) или с обоснованием их отсутствия, — советует эксперт.

Обратите внимание, что после увольнения со службы в ВСУ, вы должны в пятидневный срок прибыть в ТЦК и СП по месту жительства и встать там на воинский учет.

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