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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Материальная помощь на оздоровление 2023: что это такое и кто может получить выплату

Материальная помощь на оздоровление 2023: что это такое и кто может получить выплату
Фото: Depositphotos

Работники бюджетных учреждений в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление.

Факты ICTV узнавали, что такое материальная помощь на оздоровление, кто может ее получить и как это сделать в 2023 году.

Что известно о выплате

Материальная помощь на оздоровление — это социальная денежная выплата работникам, которые уходят в ежегодный отпуск. Эти выплаты также называют оздоровительными.

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Материальная помощь на оздоровление относится к фонду оплаты труда, поэтому эту выплату можно приравнять к заработной плате. Соответственно, на помощь на оздоровление начисляются зарплатные налоги — НДФЛ и военный сбор.

Единого документа, который описывает и регулирует условия выплаты пособия на оздоровление, нет. Поэтому, чтобы узнать, предусмотрена ли вам эта выплата, нужно обращаться к нормативной базе, предусмотренной для различных категорий работников.

Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:

  • государственных служащих;
  • должностных лиц местного самоуправления;
  • педагогических и научно-педагогических работников;
  • сотрудников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-
  • педагогическим работникам;
  • медицинских и фармацевтических работников;
  • библиотекарей;
  • работников домов культуры, музеев.

Для каждой категории работников предусмотрены различные условия расчета и получения материальной помощи на оздоровление.

Размер материальной помощи на оздоровление 2023

Оздоровительные выплаты предоставляют в пределах установленного в учреждении фонда оплаты труда. Их планируют заранее и обязательно закладывают в смету.

Для большинства работников бюджетных учреждений пособие выплачивается в размере не более одного должностного оклада раз в год в случае оформления основного ежегодного отпуска. Если работник отработал неполное рабочее время — размер пособия будет пропорционален отработанному времени.

Однако у госслужащих и служащих ОМС оздоровительные равны размеру среднемесячной зарплаты.

Как получить оздоровительные выплаты

Чтобы получить материальную помощь на оздоровление, нужно сперва взять ежегодный отпуск или его часть. Это главное условие получения гарантированной выплаты.

Например, государственным служащим помощь на оздоровление предоставляют к ежегодному основному отпуску. В случае ухода работника в дополнительный отпуск в связи с обучением или в отпуск по уходу за ребенком помощь на оздоровление не предоставляется.

— Решение о предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи оформляют приказами работодателя. Соответственно, чтобы получить выплату, вам необходимо написать два заявления: на ежегодный отпуск и на получение материальной помощи.

Кроме того, если помощь на оздоровление вам выплачивают по решению руководителя и при наличии экономии фонда оплаты труда, то вы имеете право написать заявление на ее получение в любой период.

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