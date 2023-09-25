Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

На 1-1,5 градуса выше нормы: синоптики дали прогноз на октябрь

Погода у жовтні 2023
Фото: Pixabay

Погода в октябре порадует украинцев необычным теплом для середины осени.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют среднюю месячную температуру воздуха на уровне +7…+13, что на 1-1,5 градуса выше нормы для этого месяца.

Аномальных осадков не предвидится — месячное количество в пределах нормы (31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм).

Сейчас смотрят

Согласно многолетним наблюдениям за погодой, в Украине были годы, когда в октябре температура достигала +26…+34 градусов, а в Крыму — до +35, в горных районах — местами +20…+21.

Однако бывало, что середина осени больше напоминала зиму. Синоптики фиксировали -4…-16, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах — местами -17…-23, а на юге Крыма — от 0 до -3 градусов.

Читайте также
Продолжается метеорологическое лето: синоптик рассказала, когда ждать первых холодов
Погода на вересень 2023

Кстати, на следующие трое суток, 26, 17 и 28 сентября, синоптики прогнозируют ночью +9…+14, на побережье морей — до +18, а днем +23…+28.

Источник: Укргидрометцентр
осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зима не помешает: Тарнавский о влиянии погоды на контрнаступление ВСУ
Бої на фронті
Погода в Украине 19 сентября: Сухо и тепло, но не во всех регионах
Сонячна погода, сонце, тепло, "бабине" літо
Синоптик рассказала, когда ожидать осенней погоды
Погода у вересні
Продолжается метеорологическое лето: синоптик рассказала, когда ждать первых холодов
Погода на вересень 2023
Приближаются грозы: стало известно, в каких областях будет дождь 14-15 сентября
Гроза, дощ, штормове попередження

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
На 1-1,5 градуса выше нормы: синоптики дали прогноз на октябрь
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
На 1-1,5 градуса выше нормы: синоптики дали прогноз на октябрь
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
На 1-1,5 градуса выше нормы: синоптики дали прогноз на октябрь
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
На 1-1,5 градуса выше нормы: синоптики дали прогноз на октябрь
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь