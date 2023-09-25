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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Что такое дуальное образование: его преимущества и распространение в Украине

Что такое дуальное образование: его преимущества и распространение в Украине
Фото: Depositphotos

Получение образования — это важный и весомый период в жизни каждого человека. Мало кто знает, что в Украине практикуется дуальный способ обучения.

Что такое дуальное образование и какие его преимущества — узнавали Факты ICTV.

Что такое дуальное образование

Это способ обучения, по которому теоретический материал осваивается в учебном заведении с педагогом, а практическое обучение проходит на производстве.

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Дуальное – буквально значит двойное. Простыми словами, это когда в процессе обучения около 50% практики и 50% теоретических знаний.

На сайте Министерства образования и науки Украины отмечается, что такой подход существенно отличается от практических отработок, поскольку в его основе не только закрепления теории на практике, а именно обучение в условиях производства.

— Уровень участия работодателей в дуальной форме обучения составляет наибольшее количество в г. Киеве (175), Житомирской (160), Львовской (134), Винницкой и Хмельницкой (125), Ровенской (111) областях, — говорится на сайте МОН.

После выпуска ученики, которые учились по дуальной форме, уже знают и умеют работать с техникой, понимают все технологические процессы и имеют опыт взаимодействия с опытными специалистами предприятий.

Часто таким ученикам предлагают открытые вакансии на этом же предприятии, поэтому уровень их трудоустройства после обучения достаточно высок.

Преимущественно, дуальным способом обучения пользуются профессиональные технические колледжи и училища, чтобы подготовить будущих специалистов.

Немного истории

Дуальное образование начало распространяться в Германии, именно там ввели обучение в пропорции 30% теории, 70% практики еще в прошлом веке. Далее этот подход позаимствовали в Европе, Канаде, Южной Корее и Китае.

В Украине дуальное обучение вводилось на протяжении 2015-2017 годов. Тогда осуществлялся эксперимент по организации учебно-производственного процесса с элементами дуальной формы обучения, в частности на базе профессиональных училищ.

Преимущества дуального образования

Как утверждает МОН, дуальная форма обучения имеет ряд положительных аспектов:

  • организация сотрудничества политиков, бизнеса, социальных партнеров;
  • разработка законодательной основы для признания нацстандартов качества профессионального образования;
  • обучение учащихся во время трудовой деятельности;
  • привлечение квалифицированного персонала по производству к педагогической деятельности;
  • осуществление институциональных исследований и консультирование;
  • учет конкретных запросов предприятий к содержанию и качеству профессионального образования.

Сейчас дуальная форма обучения только начинает внедряться в украинский учебный процесс.

Она призвана не только наладить эффективное сотрудничество учебных заведений с рынком труда, но и создать для учащихся реальные условия для изучения теоретического материала на практике.

Кстати, работа учащихся по дуальной форме оплачивается. Это обязательное условие. То есть студент ходит на настоящую оплачиваемую работу. Заработок обычно зависит от договора и договоренностей работника с работодателем.

В то же время студент не просто получает деньги, а получает максимально концентрированные и полезные знания, касающиеся непосредственно его специальности.

К главным преимуществам такого обучения стоит отнести все же — практический опыт. Ведь теоретические знания, не подкрепленные практикой, быстро забываются.

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