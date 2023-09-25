Социальная стипендия в Украине 2023: как получить и размер
В Украине предусмотрено несколько видов стипендий для студентов, обучающихся за средства государственного бюджета на дневной форме обучения.
Одна из таких — социальная стипендия. Что такое социальная стипендия, кто ее может получить и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.
Социальная стипендия 2023
Это стабильная, ежемесячная выплата, которую получают студенты, имеющие право на льготы.
Соответственно, ее получают не все. Она принадлежит лишь определенным категориям учащихся:
- детям-сиротам;
- проживающих в семьях с небольшим доходом;
- студентам с инвалидностью;
- с опытом работы в шахте с тяжелыми и опасными условиями, сроком от трех лет и больше;
- детям родителей-ветеранов войны;
- переселенцам.
По закону, социальная стипендия выплачивается на основании государственных льгот и гарантий.
Однако, чтобы стипендиальная выплата поступала стабильно, студент должен закрывать все сессии и аттестации. В противном случае, стипендия не будет начисляться.
Чтобы получать социальную стипендию, нужно написать заявление на имя ректора о предоставлении денежной выплаты.
В заявлении указывается ФИО, дата рождения, адрес по месту прописки, документ, подтверждающий предоставление социальной стипендии.
Также может понадобиться копия паспорта, ИНН и документа для подтверждения льготной категории. После этого студенту начисляется социальная стипендия от учреждения высшего образования.
Также в Украине предусмотрены социальные стипендии от президента и Верховной Рады.
Такие стипендии могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успешности.
Кроме того, социальная стипендия от ВР назначается и выплачивается дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юрлицами (в том числе и академической или социальной стипендии, назначенной учреждением образования), государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.
Размер социальной стипендии 2023
Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые учатся в учреждениях профессионального высшего и высшего образования:
- в возрасте до 18 лет – стипендии увеличиваются до 4 250 грн;
- в возрасте от 18 до 23 лет – стипендии увеличиваются до 4 026 грн.
Стипендии в Украине 2023
В общем, в Украине предусмотрено несколько видов стипендий:
- академическая – получают студенты, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и повышенную;
- социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако, если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются;
- президентская – предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса и учебного заведения.
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