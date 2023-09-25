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Социальная стипендия в Украине 2023: как получить и размер

Социальная стипендия в Украине 2023: как получить и размер
Фото: Depositphotos

В Украине предусмотрено несколько видов стипендий для студентов, обучающихся за средства государственного бюджета на дневной форме обучения.

Одна из таких — социальная стипендия. Что такое социальная стипендия, кто ее может получить и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.

Социальная стипендия 2023

Это стабильная, ежемесячная выплата, которую получают студенты, имеющие право на льготы.

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Соответственно, ее получают не все. Она принадлежит лишь определенным категориям учащихся:

  • детям-сиротам;
  • проживающих в семьях с небольшим доходом;
  • студентам с инвалидностью;
  • с опытом работы в шахте с тяжелыми и опасными условиями, сроком от трех лет и больше;
  • детям родителей-ветеранов войны;
  • переселенцам.

По закону, социальная стипендия выплачивается на основании государственных льгот и гарантий.

Однако, чтобы стипендиальная выплата поступала стабильно, студент должен закрывать все сессии и аттестации. В противном случае, стипендия не будет начисляться.

Чтобы получать социальную стипендию, нужно написать заявление на имя ректора о предоставлении денежной выплаты.

В заявлении указывается ФИО, дата рождения, адрес по месту прописки, документ, подтверждающий предоставление социальной стипендии.

Также может понадобиться копия паспорта, ИНН и документа для подтверждения льготной категории. После этого студенту начисляется социальная стипендия от учреждения высшего образования.

Также в Украине предусмотрены социальные стипендии от президента и Верховной Рады.

Такие стипендии могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успешности.

Кроме того, социальная стипендия от ВР назначается и выплачивается дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юрлицами (в том числе и академической или социальной стипендии, назначенной учреждением образования), государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.

Размер социальной стипендии 2023

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые учатся в учреждениях профессионального высшего и высшего образования:

  • в возрасте до 18 лет – стипендии увеличиваются до 4 250 грн;
  • в возрасте от 18 до 23 лет – стипендии увеличиваются до 4 026 грн.

Стипендии в Украине 2023

В общем, в Украине предусмотрено несколько видов стипендий:

  • академическая – получают студенты, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и повышенную;
  • социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако, если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются;
  • президентская – предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса и учебного заведения.
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Образование в Украине, Льготы, стипендии, студенти
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