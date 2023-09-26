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Денежная помощь для ВПЛ: изменятся ли выплаты с 1 октября

поїзд ВПО
Фото: Pixabay

Осенью часть внутренне перемещенных лиц потеряет право на получение финансовой помощи от государства.

Факты ICTV разбирались, что будет с выплатами в октябре.

По данным Минсоцполитики, на сегодняшний день зарегистрировано почти 5 млн украинцев, которые вынужденно покинули свои дома из-за полномасштабной войны.

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С 1 сентября выплаты прекратили тем ВПЛ, которые:

  1. приобрели новое транспортное средство для собственных нужд (с года выпуска которого прошло менее 5 лет);
  2. приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  3. имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн;
  4. приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций), а также банковских металлов на общую сумму свыше 100 тыс. грн;
  5. имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях где не ведутся активные бои, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи;
  6. находились за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных документально подтвержденных причин (к обоснованным причинам относятся служебные командировки, стажировки, медицинские обследования, уход за больным ребенком и т. д.);
  7. вернулись к своему предыдущему месту жительства;
  8. отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборацию.
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Другие категории ВПЛ будут и в дальнейшем получать ежемесячную финансовую помощь до января 2024 года включительно. Выплаты автоматически продлены до 1 августа 2024 года — после их снова пересмотрят.

В Минсоцполитики пока не сообщали о каких-либо изменениях по выплатам для внутренне перемещенных лиц в октябре или ноябре 2023 года.

Напомним, что размер помощи составляет:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
  • для других лиц — 2 тыс. грн.

Помощь на проживание автоматически продолжается ВПЛ, без дополнительного обращения.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа ежемесячно.

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Выплаты тем, кто приютил переселенцев

С 1 октября украинцы, которые приютили у себя внутренне перемещенных лиц, будут получать около 900 грн в месяц за каждого переселенца, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Єдиних новин.

— Действительно, с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять приют нашим внутренне перемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 грн. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно еще 900 грн, — сказала Ирина Верещук.

Стоит заметить, что в 2022 году более 2,3 млн ВПЛ получили от государства помощь на проживание. В 2023 году на помощь на проживание внутренне перемещенным лицам уже направлено 49 млрд 569 млн грн бюджетных средств.

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Для получения дополнительной информации по вопросам выплат можно обращаться в Министерство реинтеграции на круглосуточную горячую линию по номеру 15-48.

Звонить также можно на горячую линию уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру 066 813 62 39.

ВПО, Переселенці, Соціальні виплати
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