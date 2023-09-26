Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена

Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена
Фото: Depositphotos

Развод — процесс неприятный и кропотливый, особенно, если супруги имеют общих детей.

Даже если муж и жена мирно решили все спорные вопросы, бракоразводный процесс может затянуться.

Как оформить развод с детьми, сколько это будет стоить и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Куда обращаться и как происходит процесс развода

В общем, заключение и расторжение брака осуществляется органами ЗАГСа.

Однако, если супруги имеют несовершеннолетних детей, заявление о разводе подается в суд по месту жительства.

Если муж и жена имеют взрослых детей, или ребенок не является общим, развестись можно и через ЗАГС.

Адвокат по разводам Павел Осадчий отмечает, что пара должна подать в суд исковое заявление о расторжении брака.

— На самом деле, большинство людей думает, что обращаясь в суд о разводе, там решаются все вопросы комплексно — и по детям, и по имуществу. Но это не так. Это все разные вопросы. Если говорить сугубо о разводе, то решается только один вопрос — люди больше не муж и не жена.

Точка. Больше ничего не рассматривается. Все остальное, это отдельные заявления, правила и производства. То есть можно просто расстаться и все вопросы по поводу детей и имущества решить лично по умолчанию, не оформляя других документов, — говорит адвокат по разводам.

То есть, если супруги добровольно и мирно решили все спорные вопросы относительно детей и имущества, они могут просто подать заявление о разводе в суд и все.

— Также есть второй вариант способа урегулирования вопросов — договорной. То есть по детям можно подписать договорное соглашение, нотариально его заверить. В этом договоре можно четко все прописать — место проживания ребенка, определить участие каждого из родителей в воспитании и содержании ребенка, а также прописывается, как отец ребенка (который, например, проживает отдельно) будет общаться с ребенком — конкретные дни и даже часы, — говорит Осадчий.

Таким образом, родители могут добровольно заключить и подписать договорное соглашение, не обращаясь с ним в суд.

Но если между родителями есть спор, он может быть разрешен третьим способом — обращение в Службу детей.

— В таком случае, можно обратиться в Службу детей и получить распоряжение об определении места жительства ребенка. Также отец, которому запрещают видеться с ребенком, может обратиться в Службы с просьбой устранения препятствий для общения и установления графика. Вот таким образом решаются спорные вопросы, — отмечает адвокат по разводам.

Осадчий добавляет, в случае невыполнения сторонами распоряжения, муж или жена имеют право защищать свои права в судебном порядке.

— В таких делах также принимает участие, в качестве третьего лица, Служба детей, которая дает свое заключение о целесообразности определения места жительства ребенка или об установлении факта препятствий в общении с ребенком и установления графика в судебном порядке, — говорит Павел Осадчий.

Этапы развода

  1. Решить все спорные вопросы относительно детей и имущества. Лучше сделать это до развода, заверив договорное письменное соглашение, или по умолчанию.
  2. Подготовить и зарегистрировать в секретариате суда исковое заявление.
  3. Первое судебное заседание будет через 30 дней после рассмотрения судом заявления.
  4. Если все спорные вопросы решены добровольно, без споров, на первом заседании суд примет решение о расторжении брака.

Если же спорные вопросы остаются, их нужно оспаривать через суд. В таком случае второе заседание будет через 1-3 месяца.

Принятое решение о разводе вступает в законную силу через 30 дней. После этого, суд в течение трех дней направляет выписку из судебного решения в ЗАГС для регистрации развода.

После внесения изменений в регистрационные книги, каждому из супругов будет выдано Свидетельства о разводе.

Какие документы нужны для развода

Кроме заявления о разводе, муж и жена должны подать в суд следующие документы:

  • исковое заявление о разводе — указывается личная информация о сторонах (ФИО) и других участников дела – истца и ответчика, адрес проживания, требование о рассмотрении заявления о разводе, описание причин и обстоятельств, почему решили расстаться, доказательства своей правоты и документы ее подтверждающие;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении детей;
  • справка о составе семьи — документ, подтверждающий факт проживания ребенка родителями (одним из родителей) и выполнения родительских обязанностей;
  • квитанция об оплате судебного сбора.

Документы нужно подать в суд в двух экземплярах.

Кроме того, если супруги заключало письменное договорное соглашение (об алиментах, разделе имущества, место жительства ребенка после развода), его тоже нужно подать в суд.

Сколько стоит развод

Бывшие супруги должны оплатить судебный сбор.

В 2023 году за подачу заявления одним из супругов о расторжении брака взимается плата в размере 1073,60 грн.

За подачу совместного заявления супругов, имеющих несовершеннолетних детей, уплачивается судебный сбор в размере 536,80 грн.

Читайте также
Как оформить пенсию по возрасту во время военного положения и какие документы нужны
пенсіонери

Документи, Женщина и мужчина, Розлучення, Шлюб
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С детьми, домашними любимцами и в одиночку: какие документы нужны для выезда за границу
Виїзд чоловіків за кордон
Регистрация брака 2023: как подать заявление и какие документы понадобятся
Весілля
Могут принять за подделку: почему не стоит ламинировать документы
Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Виписка
Как подать заявление на развод онлайн: быстрый гайд
Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена
ИНТЕРВЬЮ окупантов | РФ ХОЧЕТ МЕСТЬ за ордер на АРЕШТ ПУТИНА | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена
ПРИЛЕТ в Николаеве | Харьковщина ПОД УДАРОМ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь