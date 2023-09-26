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Анна Голишевская, редактор ленты

Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации

Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Фото: Unsplash

В Украине в марте 2023 года произошла индексация пенсий. Поэтому изменились доплаты к минимальным размерам выплат пенсионерам. Размер зависит от стажа, возраста, статуса, работает пенсионер и т.д.

Увеличение пенсий произошло путем индексации основного размера выплаты без каких-либо доплат. Больше теперь получают как работающие пенсионеры, так и неработающие пенсионеры. Какая минимальная пенсия в Украине 2023 – читайте в материале.

Минимальная пенсия в Украине 2023: суммы выплат

Минимальные пенсии в 2023 году установлены в следующих размерах:

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  • основной размер пенсии не менее 3120 грн – для тех пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста, не работают и имеют полный страховой стаж 30 или 35 лет;
  • общий размер пенсии не менее 3120 грн – для лиц, которым уже исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж от 20 до 25 лет;
  • не менее 3000 грн – лицам в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж от 30 до 35 лет;
  • минимально 3000 грн – для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет, с приобретенным стажем от 20 до 25 лет;
  • не менее 2760 грн – работающим пенсионерам в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж от 30 до 35 лет и лицам с инвалидностью I группы.

Какая минимальная пенсия в Украине 2023

Минимальная пенсионная выплата неработающим пенсионерам независимо от возраста и стажа – 2520 грн. Также с весны этого года ежемесячно выплачивают компенсации пенсионерам следующих возрастов, при условии, что размер их пенсий не достигает 10 340 грн:

  • 570 грн – пенсионерам старше 80 лет;
  • 456 грн – лицам в возрасте от 75 до 80 лет;
  • 300 грн – в возрасте от 70 до 75 лет.
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Деньги, Пенсіонери, Пенсия, Украина
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