Могут ли получать пенсии те, кто выехал за границу во время войны: объяснение

Украинские пенсионеры, которые на время войны выехали за границу, могут продолжать получать пенсионные и социальные выплаты, если они оформлены в украинских банках.

Факты ICTV разбирались, как получать пенсии тем, кто выехал, и что делать в случае прекращения выплат.

Пенсионеры, которые выехали за границу временно

Пенсионеры за рубежом продолжают получать свои выплаты. В стране временного проживания можно беспрепятственно пользоваться своей банковской карточкой, на которую приходит пенсия.

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Однако надо быть внимательными тем, кто получал пенсии в отделениях Укрпочты, или от почтальонов. Если человек в течение 6 месяцев подряд не приходит за выплатами — пенсия прекращается, а счет блокируется. Для возобновления выплаты надо лично обратиться в сервисный центр ПФУ — то есть, необходимо вернуться в Украину.

Однако есть возможность перевести пенсию с почтовых переводов на банковскую карточку. Для этого нужны:

электронная копия паспорта гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

банковская карта и копия полных реквизитов к ней (IBAN).

Для изменения реквизитов получения необходимо:

войти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины и авторизоваться с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или Bank ID; слева нажать на вкладку Пенсионерам; далее нажать — Внесение изменений в электронное пенсионное дело; выбрать Заявление на изменение способа выплаты; заполнить все необходимые поля формы; загрузить сканированные копии необходимых документов; последний шаг — сформировать заявление, подписать электронной подписью и нажать Отправить.

Возобновление выплат пенсии

Украинцы, которые временно проживают за границей и получили там временную защиту или статус беженца, могут по почте отправить заявление для возобновления выплат. Перечень адресов территориальных органов ПФУ.

К заявлению о восстановлении пенсии необходимо приложить:

копии паспорта,

документов о получении временной защиты или статуса беженца и о регистрации месяца временного проживания (с переводом),

обязательно предоставляется оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым.

Копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины, или нотариально.

Стоит заметить, что если со страной временного пребывания заключено соглашение о пенсионном обеспечении, есть возможность перевести выплату пенсии в эту страну. Надо только обратиться в учреждение социального страхования в этой стране.

Будет ли пенсионер получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства?

В Пенсионном фонде информируют, что во время пребывания пенсионера за границей выплаты он будет получать, если это предусмотрено международными договорами Украины. Так, на выплаты могут рассчитывать украинцы, которые переехали в Болгарию, Эстонию, Испанию, Латвию, Литву, Словакию, Чехию, Португалию и Польшу.

Если же пенсионер переехал в Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, то пенсионные выплаты будет получать по законам этих стран.

Там нужно будет обратиться в соответствующие государственные учреждения сразу после переезда.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства, украинскую пенсию он может получить за шесть месяцев вперед перед отъездом. Для этого необходимо написать заявление, информирует Пенсионный фонд Украины.

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