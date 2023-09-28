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Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн

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Фото: НБУ

Украинцы могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.

Как получить помощь от ADRA Ukraine в 2023 году и что она предусматривает — читайте в нашем материале.

Кому оказывается помощь

На горячей линии ADRA Ukraine Фактам ICTV сообщили, что на финансовую помощь могут рассчитывать жители Херсона и Херсонской области, если их жилье пострадало в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Обновлено 28 сентября. С 27 сентября денежную помощь могут получить жители еще трех областей: Николаевской, Донецкой и Запорожской.

Но получить средства можно только в случае, если у вас есть акт о подтоплении жилья или повреждении его в результате российских обстрелов, или официальный документ, который это подтверждает.

Кроме этого, работники организации добавили, что есть и другие требования для получения помощи. К примеру:

  • если ВПЛ не регистрировались на другие волонтерские программы;
  • если человек получил тяжелые ранения, болезни.

Благотворительной программой рассчитана финансовая помощь на сумму 6 660 грн на каждого зарегистрированного человека.

Как получить помощь

Чтобы получить финансовую помощь, сначала нужно обратиться за консультацией на горячую линию.

Номера телефонов горячей линии:

  • +38 067 333 1752 – горячая линия (Киевстар);
  • +38 093 170 6739 – горячая линия (Lifecell);
  • +38 050 615 5750 – горячая линия (Vodafone).

Далее нужно прийти в пункт регистрации, где вас проконсультируют на месте и зарегистрируют для получения помощи.

Перечень районов Херсона, где регистрируют для получения помощи: Суворовский, Днепровский, Корабельный. Общины, в которых осуществляется регистрация — Чернобаевская, Белозерская, Дарьевская, Новокаховская.

В этих районах и общинах специалисты на местах помогут вам зарегистрироваться!

— Если человек маломобильный и не может самостоятельно прийти на точку регистрации, есть возможность оставить заявку онлайн. Для этого нужно звонить на горячую линию, — отметили на горячей линии ADRA Ukraine.

Какие документы могут понадобиться:

Копии/фото документов каждого члена семьи:

  • первая и вторая страницы паспорта и прописка;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении;
  • документ, подтверждающий, что ваше жилье в Херсоне или Херсонской области пострадало от подрыва Каховской ГЭС.

Если у вас паспорт нового образца, соответственно, копия/фото обеих страниц карточки и приложения с пропиской.

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