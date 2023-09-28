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Валентина Летяк, редактор ленты

Кто имеет право выйти на пенсию по возрасту в 2024 году — таблица

пенсіонер
Фото: Pixabay

Выйти на пенсию в 60 лет в 2024-м смогут мужчины и женщины, которые имеют не менее 31 года страхового стажа. Со следующего года его продолжительность увеличивают на один год. Если он будет меньше, такая возможность будет только в 63 или 65 лет.

Факты ICTV рассказывают об условиях выхода на пенсию в Украине в 2024 году.

Каждый год до 2028-го минимальный стаж будут повышать на год:

  • с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — не менее 31 года;
  • с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года — не менее 32 лет;
  • с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — не менее 33 лет;
  • с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — не менее 34 лет;
  • начиная с 1 января 2028 года — не менее 35.

По достижении 63-летнего возраста надо иметь не менее 21 года стажа, в 65 — не менее 15.

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То есть, в течение 2024 года можно выйти на пенсию:

В 60 лет — если страховой стаж составляет не менее 31 года.

В 63 года — если страховой стаж составляет от 21 до 31 года.

В 65 лет — если страховой стаж составляет от 15 до 21 года.

Таблиця виходу на пенсію в 2024 році

Если же до 65 лет человек не накопил хотя бы 15 лет стажа, он может рассчитывать только на получение социальной помощи.

В правительстве обещают, что с 1 марта 2024 года уже второй раз во время войны будет проведена индексация пенсий.

Кроме того, планируется введение начисления пенсии по бальной системе, которая должна выровнять диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно.

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