В УЦОКО ответили, надо ли готовиться к ГИА в 4 классе и на что повлияет оценка
В 2024 году в Украине планируют провести экспериментальную государственную итоговую аттестацию (ГИА) для некоторых четвертых классов. Пилотное тестирование необходимо для проверки процедуры оценивания.
Об этом сообщила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Украинской правде.
— Основная цель этого пилотирования в следующем году — проверить процедуры оценивания. То есть понять, могут ли учебные заведения потом это реализовать. И, безусловно, проверить, посильны ли тесты для участников, нужно ли сместить какие-то акценты, — сказала она.
Также целью тестов будет увидеть не только знания ученика, но и его способность применять приобретенные навыки и умения.
Руководитель УЦОКО объяснила, что оценивать будут знания по украинскому языку, чтению, а также математике. Проводить оценивание будут учителя, которые обучали детей.
— Результаты этих оцениваний не будут персонифицированы, мы также не будем обнародовать результаты учебных заведений в таком большом формате, потому что любые рейтинги по этим результатам вредны, — отметила Вакуленко.
Она добавила, что ГИА в 4 классе будет иметь мониторинговый характер.
— Не нужно готовиться к государственной итоговой аттестации в четвертом классе, не нужно специальных курсов подготовки, не нужно стрессовать, решать какие-то примеры. Это просто фиксация того, что есть. Важно то, как вы учились в течение 4 лет. Вот с этим вы и должны прийти на эту государственную итоговую аттестацию, — отметила чиновница.
По ее словам, никаких последствий для ребенка, для учителя, для школы по результатам ГИА в 4 классе не будет.
Ранее Министерство образования и науки Украины приняло решение не проводить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 9 и 11 классах в 2024 году.
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