Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Общество
Бедрак Виктория, редактор ленты

В УЦОКО ответили, надо ли готовиться к ГИА в 4 классе и на что повлияет оценка

школа
Фото: Pixabay

В 2024 году в Украине планируют провести экспериментальную государственную итоговую аттестацию (ГИА) для некоторых четвертых классов. Пилотное тестирование необходимо для проверки процедуры оценивания.

Об этом сообщила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Украинской правде.

— Основная цель этого пилотирования в следующем году — проверить процедуры оценивания. То есть понять, могут ли учебные заведения потом это реализовать. И, безусловно, проверить, посильны ли тесты для участников, нужно ли сместить какие-то акценты, — сказала она.

Также целью тестов будет увидеть не только знания ученика, но и его способность применять приобретенные навыки и умения.

Сейчас смотрят

Руководитель УЦОКО объяснила, что оценивать будут знания по украинскому языку, чтению, а также математике. Проводить оценивание будут учителя, которые обучали детей.

— Результаты этих оцениваний не будут персонифицированы, мы также не будем обнародовать результаты учебных заведений в таком большом формате, потому что любые рейтинги по этим результатам вредны, — отметила Вакуленко.

Она добавила, что ГИА в 4 классе будет иметь мониторинговый характер.

— Не нужно готовиться к государственной итоговой аттестации в четвертом классе, не нужно специальных курсов подготовки, не нужно стрессовать, решать какие-то примеры. Это просто фиксация того, что есть. Важно то, как вы учились в течение 4 лет. Вот с этим вы и должны прийти на эту государственную итоговую аттестацию, — отметила чиновница.

По ее словам, никаких последствий для ребенка, для учителя, для школы по результатам ГИА в 4 классе не будет.

Ранее Министерство образования и науки Украины приняло решение не проводить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 9 и 11 классах в 2024 году.

Читайте также
НМТ-2024: в МОН рассказали о новых предметах, правилах и особенностях
Тестування

Источник: Украинская правда
Образование в Украине, шкільна освіта, Школа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чтобы все были в равных условиях: на НМТ 2024 будут использовать металлоискатели
Высшее образование
Программа НМТ 2024 по истории Украины охватит только XVI век: в МОН объяснили, почему
В УЦОКО ответили, надо ли готовиться к ГИА в 4 классе и на что повлияет оценка
Осенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
школа діти за партами
Обязательные предметы для НМТ в 2024-м: какие изменения ожидаются
Тестування
Правительство ограничило доступ к укрытиям в детсадах — что известно
В УЦОКО ответили, надо ли готовиться к ГИА в 4 классе и на что повлияет оценка

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
В УЦОКО ответили, надо ли готовиться к ГИА в 4 классе и на что повлияет оценка
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
В УЦОКО ответили, надо ли готовиться к ГИА в 4 классе и на что повлияет оценка
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
В УЦОКО ответили, надо ли готовиться к ГИА в 4 классе и на что повлияет оценка
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
В УЦОКО ответили, надо ли готовиться к ГИА в 4 классе и на что повлияет оценка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь