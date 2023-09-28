Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция

Паспорт гражданина Украины можно заказать по месту жительства в территориальных подразделениях ЦПАУ или в территориальных подразделениях ГМС.

После подачи необходимого пакета документов вы можете проверить состояние оформления паспорта онлайн.

Как узнать, готов ли ваш паспорт — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как проверить состояние оформления паспорта

Проверить, готов ли ваш паспорт, онлайн можно с помощью электронного сервиса Проверка состояния оформления документов от Государственной миграционной службы Украины:

перейдите по ссылке;

выберите тип документа — паспорт гражданина Украины

выберите, на основании какого документа оформляется ваш новый паспорт — паспорта Украины (книжечки) или же паспорта в виде карточки;

введите серию и номер документа, на основании которого осуществлено оформление;

нажмите Найти.

Перед вами появится информация о готовности вашего паспорта.

Где сегодня можно заказать и получить паспорт

Как уже упоминалось выше, оформить паспорт гражданина Украины во время военного положения можно по месту жительства в территориальных подразделениях ЦПАУ или в территориальных подразделениях ГМС.

Если же из-за военной агрессии России против Украины вы переехали в другое место, но не забрали готовый паспорт, вам нужно выяснять свой случай непосредственно у работников ГМС в том территориальном подразделении, которое вас интересует.

Для этого работают телефонные горячие линии в тех территориальных органах и территориальных подразделениях ГМС, которые расположены в безопасных регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Также работают горячие линии аппарата ГМС, на которые можно обратиться с вопросами о предоставлении административных услуг и проверке состояния оформления документов.

В ГМС также отмечают, что вы можете завершить оформление паспортного документа и получить его не в том территориальном подразделении ГМС, в котором подавались на оформление.

Как проверить, готов ли паспорт, из-за границы

С началом широкомасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены переехать в более безопасные регионы, подальше от боевых действий.

Однако для многих из них остро встал вопрос оформления документов, в частности восстановления утраченного паспорта или его замены.

Поэтому, если вы находитесь за границей, проверить состояние оформления паспорта можно так же, с помощью соответствующего электронного сервиса Проверка состояния оформления документов.

Если вы хотите получить паспорт гражданина Украины, находясь за границей, можете обратиться в консульство.

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