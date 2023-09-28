Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Ужасы войны испытали немало детей. Особенно те, которые после 24 февраля 2022 года потеряли дом, родных, друзей, счастливую жизнь. Их социальную защиту сейчас обеспечивает государство, предоставляя специальный статус и помощь. Как оформить ребенка войны – читайте в материале.
Как оформить ребенка войны и что дает этот статус: объясняет эксперт
Юрист Наталья Куликова утверждает, что сегодня этот статус не дает никаких привилегий ребенку или дополнительной помощи. Единственное – это бесплатное питание в учебных заведениях. Хотя и здесь есть свои нюансы.
Кто может получить статус ребенок войны 2023
Несовершеннолетние, пострадавшие в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту. Это регулируется постановлением КМУ № 268.
Право на статус могут получить дети, которые на время вооруженной агрессии Российской Федерации не достигли 18 лет, то есть совершеннолетия, а также в результате получили ранения, контузии или увечья.
Также статус могут получить и те дети, которые подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию, были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, незаконно содержались, в частности в плену.
Какие документы понадобятся для оформления статуса
- свидетельство о рождении;
- паспорт заявителя, если заявление подает родственник ребенка;
- документ, подтверждающий родство с пострадавшим ребенком;
- справка о взятии ребенка на учет как ВПЛ;
- паспорт-книжечка или ID-карта (при наличии у ребенка);
- загранпаспорт (если есть).
- выписка из реестра территориальной общины (при наличии);
- выписки из медицинского лечения или после осмотра ребенка;
- копии заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения, выписка из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства, заключение эксперта по результатам судебной экспертизы.
Как оформить статус ребенка войны в Украине 2023
- В первую очередь вам нужно обратиться по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства.
- Туда вам следует отнести папку документов.
- После этого решение о присвоении статуса ребенок войны будет приниматься в течение месяца с даты регистрации заявления. Его и предоставленные документы рассматривает комиссия по защите прав ребенка.
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