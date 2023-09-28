Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться и необходимые документы
Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция

Документи
Фото: Unsplash

Ужасы войны испытали немало детей. Особенно те, которые после 24 февраля 2022 года потеряли дом, родных, друзей, счастливую жизнь. Их социальную защиту сейчас обеспечивает государство, предоставляя специальный статус и помощь. Как оформить ребенка войны – читайте в материале.

Как оформить ребенка войны и что дает этот статус: объясняет эксперт

Юрист Наталья Куликова утверждает, что сегодня этот статус не дает никаких привилегий ребенку или дополнительной помощи. Единственное – это бесплатное питание в учебных заведениях. Хотя и здесь есть свои нюансы.

Кто может получить статус ребенок войны 2023

Несовершеннолетние, пострадавшие в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту. Это регулируется постановлением КМУ № 268.

Сейчас смотрят

Право на статус могут получить дети, которые на время вооруженной агрессии Российской Федерации не достигли 18 лет, то есть совершеннолетия, а также в результате получили ранения, контузии или увечья.

Также статус могут получить и те дети, которые подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию, были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, незаконно содержались, в частности в плену.

Какие документы понадобятся для оформления статуса 

  • свидетельство о рождении;
  • паспорт заявителя, если заявление подает родственник ребенка;
  • документ, подтверждающий родство с пострадавшим ребенком;
  • справка о взятии ребенка на учет как ВПЛ;
  • паспорт-книжечка или ID-карта (при наличии у ребенка);
  • загранпаспорт (если есть).
  • выписка из реестра территориальной общины (при наличии);
  • выписки из медицинского лечения или после осмотра ребенка;
  • копии заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения, выписка из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства, заключение эксперта по результатам судебной экспертизы.

Как оформить статус ребенка войны в Украине 2023

  1. В первую очередь вам нужно обратиться по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства.
  2. Туда вам следует отнести папку документов.
  3. После этого решение о присвоении статуса ребенок войны будет приниматься в течение месяца с даты регистрации заявления. Его и предоставленные документы рассматривает комиссия по защите прав ребенка.
Читайте также
В Украине с августа изменены периоды выплат ВПЛ: когда придут деньги
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция

Война в Украине, Документи, Советы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Николаевскую область БпЛА и ракетами: разрушен объект инфраструктуры
Віталій Кім
Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться и необходимые документы
Папка, документы, документи, документ
Значение радиоэлектронной борьбы в войне: какой арсенал РЭБ имеется в РФ
Комплекс Красуха-2
Когда переводят часы 2023 на зимнее время: дата
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Вместо ограничений по возрасту: что известно о новом законопроекте об отсрочке от мобилизации
Верховна Рада

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Кадры спецоперации в Донецкой области и сложная судьба переселенки… Новости ICTV за 27.09.2023
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь