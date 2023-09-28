Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться и необходимые документы

Свидетельство о рождении — первый официальный документ в жизни каждого человека. В условиях военного положения его легко повредить или потерять.

Как восстановить собственное или детское свидетельство о рождении — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто может восстановить свидетельство

Свидетельство о рождении — важный документ. Прежде всего, оно может понадобиться при подтверждении родственных связей, оформлении документов, вступления в ВУЗ, для получения гражданства или вида на жительство в другой стране.

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Обратиться за повторной выдачей документа могут:

совершеннолетние граждане;

родители;

опекуны, попечители;

представители учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок;

представитель по доверенности.

Какие документы нужны

Для восстановления утраченного свидетельства о рождении вам необходимо иметь:

заявление на восстановление документа — заявителем могут быть как родители, так и человек, которому необходимо восстановить свидетельство;

на восстановление документа — заявителем могут быть как родители, так и человек, которому необходимо восстановить свидетельство; паспорта родителей , где есть отметка о детях, или же документ, который подтверждает факт отцовства или паспорт лица, которое обращается;

, где есть отметка о детях, или же документ, который подтверждает факт отцовства или лица, которое обращается; доверенность (если обращается представитель)

документы, подтверждающие родственные (семейные) отношения с лицом, в отношении которого повторно выдается свидетельство (если обращается опекун/попечитель).

документы, подтверждающие близкое родство с ребенком;

квитанция об уплате госпошлины на повторную выдачу.

Однако в условиях военного положения квитанция не нужна, ведь государственная пошлина за повторную выдачу свидетельств о рождении не взимается в условиях войны.

Как получить новое свидетельство

Свидетельство о рождении ЗАГС выдают повторно. Чтобы восстановить документ необходимо собрать все документы и обратиться в ЗАГС.

Повторная выдача документа осуществляется независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства лица.

Свидетельства о рождении детей повторно выдаются их родителям и усыновителям независимо от возраста ребенка.

Украинцы, которые лично обратились в отдел ЗАГС, могут получить свидетельство о рождении в тот же день. Необходимо лишь предъявить паспорт (паспортный документ).

Восстановленное свидетельство имеет такую же юридическую силу, как и утраченный документ.

Получить новое свидетельство можно и онлайн. Для этого необходимо отправить все документы по почте (заказным письмом) или заполнить заявление на получение услуги онлайн.

Получить свидетельство вы сможете в ЗАГС или в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов.

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