Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Какой призывной возраст в Украине в 2023 году

призов в армію
Фото: Минобороны

В начале февраля этого года Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 20 мая 2023 года. Соответственно, военнообязанные граждане могут получать повестки и направляться на военную службу.

Факты ICTV узнавали, что такое призывной возраст, и какой он в Украине в 2023 году.

Призывной возраст 2023

Призывным считается тот возраст, который позволяет призвать лицо на срочную военную службу.

Сейчас смотрят

В мирное время на срочную службу призываются годные по состоянию здоровья украинские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет (именно этот возраст считается призывным).

В начале февраля 2023 года правительство отменило призыв на срочную военную службу. Такое правило будет действовать на протяжении всего военного положения.

Что же касается мобилизационного возраста на период действия военного положения, то несмотря на отмену призыва на срочную службу, под мобилизацию попадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (они считаются военнообязанными).

То есть в 2023 году в Украине:

  • призывной возраст для прохождения срочной военной службы – от 18 до 27 лет;
  • под всеобщую мобилизацию на период военного положения попадают граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. 

Когда нужно встать на военный учет в 2023 году

В конце 2022 года Кабмин принял новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

В новом порядке указано, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста. То есть, если раньше возраст постановки на учет начинался с 17 лет, то в 2023 году – с 16 лет.

Иначе говоря, мужчины должны идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17. Например, если в 2022 году вам исполнилось 16, то в 2023-м вы должны стать на воинский учет.

Однако эти изменения не затрагивают нормы, касающиеся призывного возраста или мобилизации! То есть призвать на службу в армию или мобилизовать мужчину можно только с 18 лет.

Итак, сегодня на воинском учете должны находиться:

  • мужчины в возрасте от 16 до 27 лет;
  • военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе – 60 лет;
  • женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.
Читайте также
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Мобілізація, військові ЗСУ, військові

Война в Украине, мобілізація, Призов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США официально передали Украине перечень приоритетных реформ
Шмигаль і Брінк
Подчеркнул необходимость усиления ПВО. Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии
Какой призывной возраст в Украине в 2023 году
РФ ударила авиабомбами по Авдеевскому коксохиму: горит один из цехов
вибух дим
Падение обломков дронов: у НАТО нет доказательств намеренного нападения на Румынию
Єнс Столтенберг
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Паспорт України

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Какой призывной возраст в Украине в 2023 году
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Какой призывной возраст в Украине в 2023 году
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Какой призывной возраст в Украине в 2023 году
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Какой призывной возраст в Украине в 2023 году
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь