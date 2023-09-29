Предусмотрены ли в Украине денежные выплаты детям со статусом ребенка войны 2023: объясняет эксперт

Многие дети в Украине вместо счастливой жизни испытали на себе все ужасы войны. Поэтому государство, в свою очередь, помогает таким детям. Предусмотрены ли в Украине денежные выплаты детям со статусом ребенка войны в 2023 году – читайте в материале.

Кто имеет право на статус ребенка войны

По словам адвоката Марьяна Сащука, право на получение статуса имеют дети, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов и агрессии РФ не достигли совершеннолетия, и получили:

ранения, контузии, увечья;

психологическое насилие;

физическое, сексуальное насилие;

были угнаны или незаконно вывезены за пределы нашей страны;

привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в том числе в плену.

Как оформить статус ребенка войны

По словам эксперта, для того чтобы оформить статус, нужно обратиться с соответствующим заявлением в службу по делам детей по месту жительства ребенка, и подать пакет документов. Этим могут заниматься законные родители, опекуны или сам ребенок (если ему уже исполнилось 14 лет).

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Предусмотрены ли в Украине денежные выплаты детям со статусом ребенок войны 2023

Адвокат утверждает, что со стороны государства детям войны полагаются все выплаты и льготы, предусмотренные для ВПЛ. В частности, это целевая поддержка, средства для внутриперемещенных лиц и:

ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Порядок и условия предоставления ежегодного пособия устанавливаются Кабинетом министров Украины;

компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка дошкольного и школьного возраста. Размер, условия и порядок выплаты компенсации устанавливается Кабинетом министров Украины;

государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Дети, имеющие статус пострадавшей в результате военных действий и вооруженных конфликтов, могут бесплатно питаться в учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности. Кроме того, статус детей может предусматривать некоторые льготы на местном уровне.

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