Похолодание и возможные дожди: какой будет погода на выходные

С 1-го октября в Украину придет холодный атмосферный фронт.

В связи с этим в западных, северных областях, в Винницкой, Черкасской областях и в Кропивницком местами пройдут небольшие дожди.

На востоке, юге, на Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье удержится сухая солнечная погода.

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Температура воздуха после длительного тепла 1-го октября снизится до +16+20 градусов.

Юг, восток, значительная часть центра в воскресенье еще побудут среди летних +23+28 градусов.

— Сентябрь завершается прекрасной погодой. В субботу повсеместно в Украине ожидается сухая теплая погода. В течение дня +23+28 градусов. Только вечером покажет нос из Польши атмосферный фронт на Волыни, Львовщине и Закарпатье — там возможен незначительный дождь. Вечером 30-го октября! В Киеве в субботу — сухо тепло, солнечно, +25 градусов. Все на природу или по крайней мере стоит выйти из помещений, хорошо будет, — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

В столице с 1-го октября станет больше облаков, есть вероятность небольшого дождя. Температура воздуха снизится до +18 градусов.

Также в воскресенье в Киеве возможен порывистый ветер северо-западного направления.

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