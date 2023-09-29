Стаж военного для выхода на пенсию: что не так с выплатами – объясняет юрист

С 24 февраля идет полномасштабная война с Россией, и некоторые военные вернулись на службу уже на пенсии. Как начисляются пенсии и почему у многих военнослужащих возникают проблемы с покупкой стажа – читайте в объяснении эксперта.

Стаж военного для ухода на пенсию: в чем проблема

По словам юриста по пенсионным вопросам Татьяны Ходиневич, покупать стаж могут только неработающие военнослужащие. Эта норма становится камнем преткновения для наших сегодняшних защитников. При получении ранения и установлении группы инвалидности они часто получают отказ в назначении пенсии по инвалидности. Причина – отсутствие необходимого страхового стажа. Иногда для этого не хватает нескольких месяцев.

Решением может быть покупка страхового стажа, но если человек не уволен со службы – он считается работающим (застрахованным лицом по Закону 1058), поэтому не имеет права купить стаж. Именно поэтому это замкнутый круг, из которого пока нет выхода. То есть государство не предлагает решение этого вопроса.

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По словам эксперта, военные сами себе не могут оформить пенсию. Их оформляет сама структура. По представлению отдела кадров, если они отслужили несколько лет. Также у них есть определенные условия для назначения (статус, инвалидность и т.д.). Сегодняшние наши мобилизованные люди обычно должны обращаться по этому вопросу в свои части или подразделения.

Это нужно для того, чтобы выявить, имеют ли они право на пенсию или нет. Бывает так, что нет. Если объяснять на примере, ко мне обращались военные по вопросам оформления пенсии по инвалидности. Чтобы оформить ее на общих основаниях, после ранения и установления группы инвалидности, в зависимости от группы, есть требования к страховому стажу. Они не в значительной степени отличаются, но есть.

К примеру, ко мне обратился 36-летний военный. Ему нужно, чтобы было не менее семи лет страхового стажа. По гражданскому законодательству, если у человека нет такого стажа, ему отказывают в назначении пенсии. То есть пенсия военному, у которого меньший стаж, не назначается.

Однако в ПФУ продвигается возможность покупки стажа. Его могут купить только неработающие люди. То есть те, которые не состоят официально в трудовых отношениях.

Если военный еще не уволен, и ему часть платит какие-то средства, то получить пенсию он тоже не сможет. Даже с III группой инвалидности могут не увольнять со службы.

И пенсию он получить тоже не может, ведь ему не хватает стажа. По ЗУ 32 Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, для лиц с инвалидностью с I группой, если человеку от 26 до 28 лет, нужно, чтобы у него было два года стажа. Если до 25 – один год. То есть, если парню 25, и у него нет одного года стажа, и он получил инвалидность, то пенсия в таком случае ему не предоставляется. Купить он его не может, потому что еще служит, и ему стаж не продают из-за этого.

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