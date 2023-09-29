Вручение повесток в военкомат: правила и права призывника

Вопрос вручения повесток в военкомат сегодня как никогда актуален. Однако процесс вручения повестки имеет свои определенные правила, урегулированные законодательством.

О правилах вручения повесток в военкомат 2023 — узнавали Факты ICTV.

Как и где вручается повестка

Согласно постановлению Кабмина, оповещение граждан о призыве на службу осуществляется по приказу руководителей районных или городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Сейчас смотрят

После приказа происходит вручение повестки военнообязанному.

Вручить ее могут работники военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки) или представители органов местного самоуправления.

— Как таковых правил вручения повесток нет. Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо. То есть представители ТРО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки. Это должно делать лицо, уполномоченное военкоматом (центр комплектования и социальной поддержки), которое будет вручать соответствующие повестки, — поясняет юрист Ростислав Кравец.

Впрочем, Кравец отмечает, что в законодательстве четко не определено место вручения повесток. Поэтому их могут выдать где угодно — дома, на работе, на улице и пр.

Кроме того, важно, чтобы повестка была вручена лично и подписана тем, кому она предназначена.

Бывают случаи, когда их получают жена, родители или соседи, если, например, военнообязанного не было дома.

Именно поэтому, если повестка была выдана не лично и на ней нет подписи, получатель может не являться в военкомат.

Если вас пригласили по телефону, вы тоже может не прийти. Наше законодательство не предусматривает вызов в военкомат по телефону, поэтому вы не обязаны появляться.

Стоит отметить, что никто не имеет права забирать вас силой. Если так случилось, что вас принудительно заставляют поехать в военкомат, вы имеете право вызвать полицию.

Можно ли отказаться от повестки

Да. Законодательство позволяет отказаться от повестки, если она заполнена с ошибками.

По словам юриста, этот документ обязательно должен содержать:

ФИО;

год рождения и адрес призывника;

место работы;

вид повестки

дату, время и адрес, когда и куда необходимо явиться;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

Во время личного вручения внимательно просмотрите повестку, перечитайте информацию. Если нашли погрешность, можете отказаться от подписания.

В таком случае сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения.

Данный акт заключается в присутствии свидетелей, чтобы было подтверждение причины отказа от получения повестки.

Затем этот акт передают в центр комплектования. В отдельных случаях его могут направить в полицию.

Можно не прийти в военкомат после получения повестки

Если вы лично получили повестку и поставили подпись, вы обязаны появиться в указанном военкомате.

С вручением первой повестки вас не заберут сразу в зону активных боевых действий. Сначала вас поставят на учет и уточнят личные данные. Потом придет повестка, чтобы вы прошли медкомиссию.

Лишь после ее прохождения вас могут призвать на срочную службу.

— Если вы не явились по первой официальной повестке, на вас могут наложить административный штраф. Когда же вы прошли медицинскую комиссию и в дальнейшем не появляетесь в военкомат, уже может быть наложена уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы, — предупредил юрист.

Кравец добавляет, что уголовная ответственность налагается исключительно после прохождения медкомиссии, если призывник не явился в военкомат на следующую повестку.

В общем, есть четыре типа повесток:

первая — прийти, чтобы встать на учет;

— прийти, чтобы встать на учет; вторая — прохождение медкомиссии;

— прохождение медкомиссии; третья — призыв на срочную службу;

— призыв на срочную службу; четвертая — для отправки в армию.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.