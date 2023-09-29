Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Общество Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении

Виплати
Фото: Unsplash

Минсоцполитики в 2023 году продолжает финансирование выплат на детей в возрасте до трех лет. При рождении ребенка родитель имеет право на получение таких средств.

Какая сумма выплат на второго ребенка и как их получить при рождении — читайте в материале Фактов ICTV.

Следует отметить, что выплата при рождении ребенка имеет фиксированную сумму — 41 280 грн.

Сейчас смотрят

Эта сумма не зависит от того, какой у вас ребенок по очередности.

Именно поэтому выплаты на второго ребенка в 2023 году составляют 41 280 грн (как и на третьего, четвертого и т.д.).

Выплаты на второго ребенка 2023: как осуществляются

Выплаты на первого, второго, третьего и следующего ребенка производятся следующим образом:

  • 10 320 грн — выплачивают сразу;
  • 860 грн в месяц — в течение трех лет.

То есть, более 40 тыс. грн родители сразу после рождения ребенка не получают.

Такие же выплаты предусмотрены при усыновлении ребенка.

Если маме (или отцу) назначили помощь при рождении малыша, а она (он) хочет выйти на работу — выплаты до трех лет сохраняются.

Важно, что размер выплат зависит от того, когда ребенок родился.

К примеру, если он родился до 30.06.2014, то сумма будет зависеть от размеров, которые установили на дату рождения.

Выплаты на второго ребенка 2023: как получить

Выплаты на ребенка можно оформить несколькими способами:

  • В отделе соцзащиты. Для этого обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ним предоставьте копию свидетельства о рождении ребенка и предъявите оригинал документа.
  • Также оформить данные выплаты можно в Дії. Для этого закажите специальную услугу єМалятко.

Как получить выплаты на ребенка в Дії:

  • Зайдите на портал Дія.
  • Авторизуйтесь и перейдите в раздел єМалятко.
  • Введите дату рождения ребенка и его происхождение.
  • Также нужно указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные).
  • После родов на телефон мамы приходит номер медицинского заключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат в Дії. Если вы не нашли номер в своих смс, его можно найти в справке из роддома.
  • Выберите услугу Назначение пособия при рождении ребенка.
  • В ней укажите, кто именно будет получать средства (мама или папа).
  • Определите способ получения денег (почта, карточка).
  • Укажите номер отделения почты или реквизиты счета.
Читайте также
Выплаты ВПЛ для перемещенных до 24 февраля: что предусмотрено
Паспорт України на чемодані

Выплаты на детей, Деньги
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Помощь одиноким матерям: кто может получить и какие документы необходимы
Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении
Какую сумму можно перевозить через границу: основные правила
Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении
Алименты в Украине 2023: какой размер выплат
Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
гроші тисяча

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь