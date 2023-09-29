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Всеобщая мобилизация в Украине 2023: кто имеет право вручать повестки

Військовий, мобілізація
Фото: Depositphotos

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. То есть мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) приходят повестки.

Факты ICTV узнавали, кто имеет право вручать повестки и как это должно происходить.

Кто имеет право вручать повестки?

По словам управляющего партнера адвокатского объединения Чудовский и партнеры Игоря Чудовского, вручить повестку могут:

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  • сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел.

Дело в том, что повестки готовят исключительно работники ТЦК и СП, поэтому вручать документ должны также они.

— Во время вручения повестки обязательно убедитесь, кто ее вручает. Вручение повестки лицом без соответствующих полномочий является законной причиной отказаться от получения документа, — добавляет Игорь Чудовский.

Вместе с тем новый порядок наделяет функцией вручения повестки призывникам, военнообязанным и резервистам о явке по вызову в ТЦК и СП еще несколько категорий лиц. То есть вручать повестки также могут:

  • руководители (главы) государственных органов;
  • руководители органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций.

Но указанные лица имеют право сделать это только в случае получения от ТЦК и СП соответствующих распоряжений.

Обратите внимание, что указанные выше категории лиц не имеют права самостоятельно выписывать повестки, они могут лишь вручить документ после соответствующие распоряжения о необходимости конкретных военнообязанных явиться по вызову в военкомат от ТЦК и СП.

Процедура вручения повестки 2023

Как таковых конкретных правил вручения повесток в Украине очень мало. Например, законодательством Украины не определено конкретного места, где именно работники военкоматов должны вручать документ.

— Как говорится, что не запрещено законом, то разрешено. Поэтому уполномоченные лица могут делать это в любом месте: в парке, на работе, возле метро и тому подобное. Они будут правы, поскольку законом это не запрещено, – отмечает адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

Важно, что работники военкоматов не имеют права дозаполнять повестку при вас. То есть документ должен готовиться заблаговременно.

— Выписывать повестки при военнообязанном сотрудники центров комплектования фактически не имеют права. Дело в том, что в Украине есть утвержденная форма повестки, которая предусматривает, что ее должен выписать исключительно руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, — добавляет Грищенко.

Повістка - шаблон

– Если повестка оформляется ненадлежащим образом, то лицо имеет право не подписывать расписку о ее получении. Но подчеркиваю, это возможно лишь по объективным причинам, – отмечает Грищенко.

Также важно, чтобы повестку получили лично вы. Если повестка была выдана кому-то из родственников, то такой документ считается незаконно переданным.

Повестка считается надлежаще переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей.

Поэтому, если повестка была выдана не лично и на ней нет вашей подписи, вы можете не являться в военкомат. Кроме того, если вас пригласили по телефону, вы тоже можете не прийти.

Наше законодательство не предусматривает вызов в военкомат по телефону, поэтому вы не обязаны появляться.

На что обратить внимание во время вручения повестки?

Повестка является исключительно письменным документом, который выписывается на имя конкретного лица. Кроме того, документ обязательно должен содержать:

  • номер повестки;
  • наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрую печать;
  • дату вручения;
  • адрес военкомата;
  • время, в которое нужно прибыть.

В момент вручения документа внимательно ознакомьтесь с ним. Если повестку дозаполняли при вас, в документе указаны некорректные данные, повестку вам вручает не уполномоченное лицо или документ без печати/подписи уполномоченного лица, вы имеете полное право отказаться от получения!

Стоит отметить, что вручение повестки не означает, что лицо сразу отправляют на фронт. Это прежде всего делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

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