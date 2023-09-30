Английский без зубрежки учебников: Speak Up дарит 1,5 месяца бесплатного обучения
Времена, когда изучать английский можно было только со словарями, шаблонными школьными учебниками или с репетитором, давно прошли.
Международная сеть школ Speak Up подготовила для вас уникальный подарок — целых 1,5 месяца бесплатного обучения онлайн. Если вы новичок, ловите момент научиться писать, читать, понимать речь на слух и, конечно, говорить.
Как обучаться онлайн
Видеокурс дает возможность заниматься в индивидуальном темпе в домашних условиях. Вам не нужно подстраиваться под расписание педагога или офлайн-групп. Заказав на сайте уроки английского 1,5 месяца в подарок, вы получите простой и понятный набор занятий, каждое из которых касается одной актуальной темы.
В первой части подается теоретическая информация, а далее — практическая. Вы последовательно двигаетесь в обучении, выполняя различные задания. Они направлены на тренировку навыков:
- аудирования;
- говорения;
- чтения;
- грамматики.
Вы будете лично контролировать процесс своего обучения, устанавливать удобное время и в случае необходимости возвращаться к пройденному материалу. Такой подход поможет выучить все самое необходимое быстро и в комфортных условиях.
Кому подойдет курс английского с нуля
Если ваш багаж знаний по английскому ограничивается школьной программой и вы уже давно не практиковали и подзабыли его, лучше начать с курсов для начинающих. Вы быстро освежите память и продолжите изучать язык дальше. Видеоуроки от Speak Up помогут научиться:
- воспринимать английскую речь на слух;
- понимать, как работают правила;
- быстро подбирать слова в разговоре;
- грамотно выражать свои мысли устно и на бумаге;
- пользоваться живыми идиомами и сленгом.
Воспользоваться подарочным предложением могут как взрослые, так и дети. Занятия рассчитаны на все возрастные категории.
Почему именно Speak Up
Инновационная учебная программа международной школы Speak Up не предусматривает домашних заданий и зубрежки по учебникам. Она разработана опытными преподавателями, которые являются носителями языка. В короткие сроки вы свободно заговорите на английском, сможете смотреть фильмы без перевода и читать книги в оригинале.
Поэтому, если вы не хотите тратить большие средства и много времени на репетиторов и посещение занятий в группах, не медлите и оставляйте заявку на видеоуроки в подарок. Спешите: время действия акционного предложения ограничено! Успейте попасть в число счастливчиков, которые выучат английский язык с нуля в кратчайшие сроки.
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