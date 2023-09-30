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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Английский без зубрежки учебников: Speak Up дарит 1,5 месяца бесплатного обучения

англійська мова
Фото: Pexels

Времена, когда изучать английский можно было только со словарями, шаблонными школьными учебниками или с репетитором, давно прошли.

Международная сеть школ Speak Up подготовила для вас уникальный подарок — целых 1,5 месяца бесплатного обучения онлайн. Если вы новичок, ловите момент научиться писать, читать, понимать речь на слух и, конечно, говорить.

Как обучаться онлайн

Видеокурс дает возможность заниматься в индивидуальном темпе в домашних условиях. Вам не нужно подстраиваться под расписание педагога или офлайн-групп. Заказав на сайте уроки английского 1,5 месяца в подарок, вы получите простой и понятный набор занятий, каждое из которых касается одной актуальной темы.

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В первой части подается теоретическая информация, а далее — практическая. Вы последовательно двигаетесь в обучении, выполняя различные задания. Они направлены на тренировку навыков:

  • аудирования;
  • говорения;
  • чтения;
  • грамматики.

Вы будете лично контролировать процесс своего обучения, устанавливать удобное время и в случае необходимости возвращаться к пройденному материалу. Такой подход поможет выучить все самое необходимое быстро и в комфортных условиях.

Кому подойдет курс английского с нуля

Если ваш багаж знаний по английскому ограничивается школьной программой и вы уже давно не практиковали и подзабыли его, лучше начать с курсов для начинающих. Вы быстро освежите память и продолжите изучать язык дальше. Видеоуроки от Speak Up помогут научиться:

  • воспринимать английскую речь на слух;
  • понимать, как работают правила;
  • быстро подбирать слова в разговоре;
  • грамотно выражать свои мысли устно и на бумаге;
  • пользоваться живыми идиомами и сленгом.

Воспользоваться подарочным предложением могут как взрослые, так и дети. Занятия рассчитаны на все возрастные категории.

Почему именно Speak Up

Инновационная учебная программа международной школы Speak Up не предусматривает домашних заданий и зубрежки по учебникам. Она разработана опытными преподавателями, которые являются носителями языка. В короткие сроки вы свободно заговорите на английском, сможете смотреть фильмы без перевода и читать книги в оригинале.

Поэтому, если вы не хотите тратить большие средства и много времени на репетиторов и посещение занятий в группах, не медлите и оставляйте заявку на видеоуроки в подарок. Спешите: время действия акционного предложения ограничено! Успейте попасть в число счастливчиков, которые выучат английский язык с нуля в кратчайшие сроки.

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