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Валентина Летяк, редактор ленты

Пенсии в октябре 2023-го: кто получит возрастную прибавку

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

Повышение пенсий в октябре не планируется, однако люди, которые достигли определенного возраста — 70, 75 или 80 лет — получат ежемесячные доплаты.

Согласно постановлению Кабмина №168, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения лицом соответствующего возраста.

Кто и какую надбавку к пенсии получит:

  • украинцы, которым исполнилось 80 лет и более — до 570 грн;
  • которым исполнилось 75 лет — до 456 грн;
  • которым исполнилось 70 лет — до 300 грн.

Такая компенсационная выплата предусмотрена пенсионерам, у которых размер выплат с учетом всех надбавок, повышений, индексаций, целевой денежной помощи не достигает размера средней зарплаты (сейчас 16 012 грн).

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Расчет показателей средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, осуществляется ПФУ по информации Государственной налоговой службы, предоставленной в порядке межведомственного обмена.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой страховой стаж надо иметь, чтобы выйти на пенсию в 2024 году.

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