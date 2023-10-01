Пенсии в октябре 2023-го: кто получит возрастную прибавку
Повышение пенсий в октябре не планируется, однако люди, которые достигли определенного возраста — 70, 75 или 80 лет — получат ежемесячные доплаты.
Согласно постановлению Кабмина №168, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения лицом соответствующего возраста.
Кто и какую надбавку к пенсии получит:
- украинцы, которым исполнилось 80 лет и более — до 570 грн;
- которым исполнилось 75 лет — до 456 грн;
- которым исполнилось 70 лет — до 300 грн.
Такая компенсационная выплата предусмотрена пенсионерам, у которых размер выплат с учетом всех надбавок, повышений, индексаций, целевой денежной помощи не достигает размера средней зарплаты (сейчас 16 012 грн).
Расчет показателей средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, осуществляется ПФУ по информации Государственной налоговой службы, предоставленной в порядке межведомственного обмена.
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