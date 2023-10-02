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Анна Голишевская, редактор ленты

Готовимся к зиме: сколько в этом году стоит генератор, Ecoflow, ИБП и пауэрбанк

Готовимся к зиме: сколько в этом году стоит генератор, Ecoflow, ИБП и пауэрбанк
Фото: Unsplash

Украинцы уже начали готовиться к зиме и отключениям света. Ведь в прошлом году стало понятно, что без дополнительных источников бесперебойного питания работать, учиться и просто существовать достаточно трудно. Сколько в этом году стоит  генератор, Ecoflow, ИБП и пауэрбанк – читайте в материале.

Сколько стоит бензиновый генератор в 2023 году

Сколько в этом году стоит купить генератор, Ecoflow, ИБП и повербанк: цены

Генераторы – это устройства, которые спасали многих украинцев при отключении электричества в отдаленных местах. В 2023 году производители генераторов продолжают улучшать свои продукты, предлагая потребителям новые технологии и функции. Безусловно, существуют разные устройства: бензиновые, дизельные, газовые и двухтопливные.

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Однако самыми популярными считают бензиновые. Их делят на обычные и инверторные. Бензиновые генераторы в 2023 году стоят от 4 100 грн. Такие генераторы имеют мощность 0,8 кВт и могут без перерыва работать до 10 часов. Если говорить о больших мощностях, то на 2–3 кВт стоят от 5 200 грн. Модель на 10 кВт обойдется не менее чем в 74 800 грн.

Сколько стоит дизельный генератор

Сколько в этом году стоит купить генератор, Ecoflow, ИБП и повербанк: цены

В прошлом году наблюдался  значительный рост интереса к дизельным генераторам мощностью до 20 киловатт, успешно используемых в крупных загородных домах, в офисах, банках, медицинских учреждениях, магазинах, предприятиях общественного питания и многих производственных предприятиях.

Самый недорогой генератор на дизеле в интернете стоит 18 000 грн (мощность 2,6 кВт).

Дизельный генератор вместе с электростартером стоит дороже. К примеру, за 21 499 грн можно приобрести модель на 2,8 кВт (до 7 часов работы). Если просматривать самые мощные генераторы, например, на 10 кВт, то такие модели стартуют от 73 999 грн.

Ecoflow: цены в 2023 году

Сколько в этом году стоит купить генератор, Ecoflow, ИБП и повербанк: цены

EcoFlow – зарядная станция, отличающаяся своими небольшими размерами. Она меньше, чем, например, генератор, ее легче перенести из комнаты в комнату и из здания в здание. Самая дешевая модель на рынке стоит 3 805 грн. Она имеет мощность 200 ватт (для зарядки ноутбука или мобильного телефона). Устройство на 3 кВт можно приобрести за 74 740 грн. Устройства на 2 кВт – не менее 38 300 грн

Сколько стоит ИБП

Сколько в этом году стоит купить генератор, Ecoflow, ИБП и повербанк: цены

ИБП – это устройство, запасающее энергию для непрерывного электропитания  как при наличии основного источника энергии, так и при его временном отключении. К этому понятию можно отнести такие устройства, как электроаккумулирующие электростанции, маховики типа мотор-генератор и даже аккумуляторные батареи ноутбука. Цены на них стартуют от 1 250 грн. Однако к ним еще нужно отдельно приобрести несколько аккумуляторов. Их можно купить до 600 грн.

Пауэрбанк: цены в 2023 году

Сколько в этом году стоит купить генератор, Ecoflow, ИБП и повербанк: цены

Пауэербанк – это внешний аккумулятор, который называют портативным зарядным устройством или переносной зарядкой. Его функция – отдавать энергию смартфонам, наушникам, электронным часам. Главный критерий, на который ориентируются потребители при выборе пауэрбанка – емкость. Чтобы несколько раз зарядить смартфон, нужен пауэрбанк на 10 000 mAh. Цены на них стартуют от 312 грн. Если вы ищете устройство на 20 000 mAh, его можно приобрести по цене от 342 грн. Хорошие модели от популярных производителей стоят от 1 000 грн.

Сколько стоит газовый, бензогазовый генератор в 2023 году

Сколько в этом году стоит купить генератор, Ecoflow, ИБП и повербанк: цены

Бензогазовые генераторы стартуют в Украине от 8 000 грн. При мощности 2,5 кВт может работать до 12 часов. А вот газовые генераторы стоят дороже – от 210 600 грн за устройство мощностью 4,9 кВт.

Цены на гирлянды и лампы в 2023 году

Сколько в этом году стоит купить генератор, Ecoflow, ИБП и повербанк: цены

Если посмотреть китайские интернет-магазины, безделушки для света можно поймать за небольшие деньги. К примеру, гирлянда-штора на окно стоит до 100 грн. Она может работать от USB (пауэрбанка или ноутбука). Кроме этого, можно присмотреться к лампочкам, которые заряжаются от сети или работают на батарейках. Самые дешевые устройства стоят от 18 грн.

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Готовимся к зиме: сколько в этом году стоит генератор, Ecoflow, ИБП и пауэрбанк

Отключение электроэнергии, відключення світла, віялові відключення, зима
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