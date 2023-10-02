Окопная война: эксперт рассказал о плюсах и минусах такого формата боевых действий

Война — сплошной ужас и ад. В этом украинцы уверяются уже более полутора лет. Мало того, этот страшный термин имеет немало видов.

Война бывает:

Гибридная — с сочетанием оружия, партизанских действий, терроризма, пропаганды, нарушений прав человека, преступлений против человечности и тому подобное.

— с сочетанием оружия, партизанских действий, терроризма, пропаганды, нарушений прав человека, преступлений против человечности и тому подобное. Гражданская — военная борьба за власть между жителями одного общества или страны.

— военная борьба за власть между жителями одного общества или страны. Отечественная — имеет несколько признаков, в частности неспровоцированное нападение, боевые действия только на своей территории, гражданское население тоже участвует в борьбе с оккупантом. Цель Отечественной войны — заставить врага уйти с территории своей страны.

— имеет несколько признаков, в частности неспровоцированное нападение, боевые действия только на своей территории, гражданское население тоже участвует в борьбе с оккупантом. Цель Отечественной войны — заставить врага уйти с территории своей страны. Тотальная — вооруженное насилие доведено до крайних пределов.

вооруженное насилие доведено до крайних пределов. Война как противостояние — вооруженное насилие, целью которого является достижение политических целей, но эти цели могут достигаться и иными путями, кроме чисто военных (например, политическим, дипломатическим, экономическим или информационным).

Существует еще понятие окопная война, поэтому Факты ICTV спросили у военного эксперта, что означает этот термин и грозит ли это Украине.

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Окопная война: что это

Так называют позиционную войну, когда противники пытаются остаться на занятых позициях. Сами бои чаще всего ведутся с места, а военные прячутся в окопах.

По словам экспертов, такой ход боевых действий очень истощает противников. Для такого вида войны характерны относительно стабильные фронты, которые остаются таковыми на протяжении длительного срока. То есть во время окопной войны сражения противников происходят на постоянных линиях, которые почти не меняются.

Именно поэтому окопная война имеет довольно характерное название, ведь военные ведут борьбу из окопов, почти не меняя линии фронта.

Основная цель такой войны — сохранить занятые позиции (держать оборону) и истощить противника (как в физическом, так и в экономическом смысле).

— Окопная война нужна, чтобы удержать занятые позиции и истощить врага. Это как два в одном, — говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Коваленко добавляет, что такая война характеризуется короткими атаками, а сами военные действия не дают значительного результата.

Почему окопная война плоха зимой

— Если говорить о окопной войне, то в зимний период она будет выгодна тому, кто готовится именно к такому стилю ведения боевых действий. Фактически, это стационарный формат войны, который используется тогда, когда не движется фронт и не происходят контрнаступательные или наступательные действия, — говорит Коваленко.

Эксперт добавляет, что зимой окопная война зависит от погодных условий.

— Если зима теплая и постоянный влажный климат, то окопная война очень не выгодна, поскольку условия пребывания в окопах очень сложные. С другой стороны, если говорить о морозах, то из-за затвердевания почв открывается больше возможностей, — говорит военный эксперт.

Коваленко добавляет, что все зависит от погодных условий и от подготовки каждой стороны.

— На самом деле подготовка здесь очень важна. Если одна сторона готовится к окопной войне, то это повлияет на оборонительные действия, — добавляет эксперт.

Выгодно ли Украине вести окопную войну

По словам военного эксперта, Вооруженные Силы Украины вынуждены вести окопную войну из-за того, что сегодня некоторые линии фронта просто не движутся.

— Но для ВСУ основным планом является перемещение и контрнаступательные действия. Поэтому с одной стороны нам не выгодна война такого формата, а с другой — вы вынуждены на некоторых участках действовать именно так, — говорит Коваленко.

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