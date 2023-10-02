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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Что такое справка ОК-5: для чего нужна и как получить

Робота, навчання, комп
Фото: Unsplash

Справки ОК-5 и ОК-7 — это индивидуальные сведения о лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Для чего нужна справка ОК-5, кому она понадобится и где ее оформить, узнавали Факты ICTV.

ОК-5: что это за справка

Форма ОК-5 называется Индивидуальные сведения о застрахованном лице. Эта справка содержит данные относительно суммы заработка для исчисления пенсии, определения страхового стажа, уплаты страховых взносов и тому подобное. Формируется этот документ за любой период, начиная с 2000 года.

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Соответственно, с этой справкой застрахованное лицо получает информацию относительно приобретенного страхового стажа и заработной платы, которая будет учтена ему при назначении пенсии.

Справка ОК-5:

  • помогает проанализировать свой страховой стаж, уплату страховых взносов и заработную плату, которая будет учтена при назначении пенсии;
  • используется для назначения, исчисления и перерасчета размера пенсии;
  • помогает малообеспеченным лицам получать бесплатную вторичную правовую помощь (ОК-5 есть в перечне необходимых документов).

Как получить справку ОК-5

Сделать это можно онлайн или офлайн. Для онлайн-оформления вы можете воспользоваться порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины или порталом Дія.

Чтобы получить справку ОК-5 через Пенсионный фонд:

  • Перейдите по ссылке, нажмите в правом верхнем углу Вход и авторизуйтесь (с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), системы ID.GOV.UA, или Дія.Підпис);
  • В разделе Коммуникации с ПФУ выберите пункт Запрос на получение электронных документов.
  • В поле Тип обращения выберите справка ОК-5 (Общие данные уже будут заполнены системой) и предоставьте согласие на передачу и обработку своих персональных данных.
  • В конце нажмите Отправить в ПФУ.

Готовую справку вы найдете в личном кабинете в разделе Мои обращения.

Чтобы получить справку через портал Дія:

  • Перейдите на портал Дія и авторизуйтесь.
  • Найдите услугу Справка ОК-5 и нажмите Получить.
  • На экране появится информация о вас, проверьте ее. Если все правильно, нажмите Готово.
  • Когда справка будет готова, на вашу электронную почту придет соответствующее письмо.

Также просмотреть статус заявления и скачать справку можно в разделе Услуги — полученные документы.

Если онлайн-оформление справки не для вас, вы можете лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. С собой нужно иметь паспорт и справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

Справка ОК-5 выдается бесплатно в день обращения.

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