Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – это документ, содержащий важную информацию о предпринимателе на протяжении всего его периода деятельности. Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн – читайте в материале.
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн и зачем это нужно: отвечает эксперт
По словам бухгалтера Илоны Адасюк, ФЛП, зарегистрировавшие предпринимательскую деятельность и избравшие упрощенную систему налогообложения, должны иметь документы, которые это все подтвердят. К таким документам относятся:
- Выписка из Единого государственного реестра.
- Выписка из реестра плательщиков единого налога.
По словам эксперта, все указанные документы можно получить онлайн.
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: простая инструкция
Документ можно быстро получить через портал Дія.Адмінзбір, и плата за предоставление сведений обойдется в 130 грн. Чтобы получить выписку из ЕГР для ФЛП, воспользуйтесь следующими шагами:
- Зайдите в Дію в указанный раздел и нажмите Получить выписку.
- Авторизуетесь с помощью BankID, Дія.Підпис или электронной подписи.
- Проверьте личные данные: ФИО и РНОКПП (ранее – ИНН). Они автоматически подтягиваются.
- Оплатите услугу с помощью банковской карты или Google Pay/Apple Pay/Privat Pay.
- Выписка будет в личном кабинете через несколько минут. Ее можно найти в разделе Услуги – Полученные документы.
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