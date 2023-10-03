Клименко объяснил, почему в тыловых регионах действует комендантский час
Комендантский час в тыловых регионах продолжает действовать для дисциплины и профилактики преступности.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
— В это время, например в четыре, пять или шесть часов, в каждой области свой комендантский час, мы четко знаем, что у нас есть законные основания проверить человека, который находится на улице. Каждый полицейский имеет право спросить, что делает данное лицо на автомобиле или в пешем порядке на этой территории. Поэтому в это время преступности практически нет, она минимизирована, и наши люди могут спокойно спать в это время, пока полиция будет выполнять свои функции, — сказал он.
Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час.
Он предусматривает запрет пребывания на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток. В разных регионах эти часы могут отличаться.
Исключением может служить только воздушная тревога, именно тогда украинцы могут передвигаться по улице, когда направляются в укрытие. Об ответственности за нарушение комендантского часа в Украине читайте в материале.
Загрузка
Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова