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Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент

Когда приходят детские деньги и куда обращаться, если выплат нет

Когда приходят детские деньги и куда обращаться, если выплат нет
Фото: Pexels

Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, имеет право на материальную помощь. Каждый месяц родители получают 860 грн, пока малышу не исполнится три года.

Когда приходят детские деньги и куда обращаться, в случае если выплат нет — читайте в материале.

Когда приходят детские деньги

Точной даты выплаты детских денег нет. Дело в том, что сначала каждого месяца Государственная казначейская служба Украины перечисляет в банк средства, которые поступают на карту получателей детской помощи.

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Период зачисления денег на карту не может превышать трех дней.

Поэтому они могут поступить на счет коммерческого банка в период с 4 по 10 число, а родители могут получить их с 5 по 15 число ежемесячно.

Куда обращаться, если детские деньги не пришли

В Минсоцполитики объяснили, что бывают случаи, когда родители с опозданием получают выплаты на ребенка.

Это связано с тем, что органы Государственной казначейской службы проводят платежи с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета и приоритетности осуществления расходов.

Так, в период полномасштабной войны деньги направляются прежде всего на национальную безопасность и оборону государства.

Родителям, которым не приходят детские деньги, советуют обращаться в орган социальной защиты населения по месту фактического или временного пребывания.

Также за дополнительными разъяснениями можно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 15-45.

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