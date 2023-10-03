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Пенсия по возрасту: какой страховой стаж надо иметь, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

пенсіонер
Фото: Pexels

В Украине возраст для выхода на пенсию и право на ее получение определяется продолжительностью страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет. Основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка.

Факты ICTV рассказывают, какой стаж надо иметь, чтобы выйти на пенсию в 2024 году.

Выйти на пенсию в 60 лет имеют право те, у кого не менее 31 года трудового стажа. Если же меньше, то человек сможет уйти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Заметим, что требования к страховому стажу ежегодно меняются.

В случае, если в 65 лет человек не имеет страхового стажа 15-20 лет, то ему назначают социальную помощь — это разница между прожиточным минимумом для людей, утративших трудоспособность (2 093 гривен) и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода

В 60 лет выйти на пенсию смогут те, кто имеет:

  • в 2023 году — от 30 лет стажа,
  • в 2024 году — от 31 года стажа,
  • в 2025 году — от 32 лет стажа,
  • в 2026 году — от 33 лет стажа,
  • в 2027 году — от 34 лет стажа,
  • в 2028 году — от 35 лет стажа.

В 63 года выйти на пенсию смогут те, кто имеет:

  • в 2023 году — от 20 до 30 лет стажа,
  • в 2024 году — от 21 до 31 года стажа,
  • в 2025 году — от 22 до 32 лет стажа,
  • в 2026 году — от 23 до 33 лет стажа,
  • в 2027 году — от 24 до 34 лет стажа,
  • в 2028 году — от 25 до 35 лет стажа.

В 65 лет выйти на пенсию смогут те, кто имеет:

  • в 2023 году — от 15 до 20 лет стажа,
  • в 2024 году — от 15 до 21 года стажа,
  • в 2025 году — от 15 до 22 лет стажа,
  • в 2026 году — от 15 до 23 лет стажа,
  • в 2027 году — от 15 до 24 лет стажа,
  • в 2028 году — от 15 до 25 лет стажа.

Как исчисляется пенсия по возрасту

В таком случае пользуются формулой – П= ЗП х КС, где ЗП — заработная плата, с которой идет исчисление пенсии, КС — коэффициент страхового стажа.

Показатель средней заработной платы в Украине — это усредненный показатель заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года до года обращения за назначением пенсии.

Коэффициент заработной платы застрахованного лица определяется путем деления суммы заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за этот месяц, на среднюю заработную плату в Украине.

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Напомним, что правительство планирует повысить в 2024 году минимальную пенсию с 2 093 грн до 2361 грн. В то же время Кабинет министров предлагает увеличить прожиточный минимум с 2 589 грн до 2 920 грн.

Источник: Пенсионный фонд
підвищення пенсій, Пенсійний фонд, Пенсия
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