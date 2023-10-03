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Скидка в 100, 50 или 25%: кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году

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Фото: Getty Images

Счета за жилищно-коммунальные услуги — обязательный платеж, который должны платить все украинцы. В то же время определенные категории граждан имеют право на льготы.

Факты ICTV узнавали, кто имеет право на льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2023 году и как их получить.

Какие льготы на коммунальные услуги можно получить в 2023 году

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи (утвержден постановлением Кабмина от 04.06.2015 № 389).

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К ним относятся льготы по оплате:

  • жилья — квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;
  • коммунальных услуг — централизованное снабжение холодной водой, централизованное снабжение горячей водой, водоотведение, тепло-и электроснабжение, природный газ, в том числе транспортировка, распределение и поставка, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;
  • топлива и сжиженного газа.

Кто может получить льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2023 году

Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2023 году это 3760 грн.

  • Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает, — добавляют в ПФУ.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в 100% скидки предоставляется:

  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и членам семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена мужчина);
  • пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
  • лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, работающим/ранее работавшим в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

Льгота в размере 50% скидки на оплату коммунальных услуг предоставляется:

  • многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);
  • родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей;
  • лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставших лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, и членов их семей;
  • жене (мужу) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;
  • семье, имеющей ребенка с инвалидностью;
  • участникам войны;
  • отдельным категориям лиц, среди жертв нацистских преследований.

Льгота в размере 25% скидки на коммуналку предоставляется:

  • Детям войны.

Также льготы на жилищно-коммунальные услуги могут получить участники боевых действий (УБД). Им предоставляется:

  • 75-процентная скидка платы за пользование жильем;
  • 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами.

Также в ПФУ подчеркнули, если доход семьи льготника превышает тот, что дает право на льготу, – человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Как получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году

С 1 декабря 2022 года назначает и выплачивает субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг Пенсионный фонд Украины. Соответственно, оформить льготу на жилищно-коммунальные услуги можно:

  • Через вебпортал Пенсионного фонда.
  • В Пенсионном фонде.
  • Обратиться к уполномоченным лицам территориальной общины.
  • Обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Напоминаем, с января 2023 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.

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Комунальні платежі, Льготы
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