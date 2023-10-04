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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Какие льготы имеют лица с инвалидностью третьей группы: полный перечень

Особа з інвалідінстю 3 групи
Фото: Depositphotos

К третьей группе инвалидности относятся люди, способные работать в облегченных условиях.

Чтобы получить льготы, в первую очередь нужно иметь удостоверение, которое подтверждает статус, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины.

Список льгот для лиц с инвалидностью третьей группы читайте в материале Фактов ICTV.

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На помощь от государства имеют право:

  • лица с инвалидностью с детства;
  • несовершеннолетние с инвалидностью.

Если инвалидность с детства, то государство назначает пособие в 60% от прожиточного минимума, а на детей-инвалидов – 70%.

Такие люди могут рассчитывать на пенсию по инвалидности, если есть необходимый страховой стаж на момент наступления инвалидности или на день обращения за пенсией в зависимости от возраста.

Пенсия назначается в размере 50% пенсии по возрасту.

Льготы работающим

Работодатели должны учитывать специальную реабилитацию при создании условий труда для людей с инвалидностью 3 группы.

Они должны выделить специальные рабочие места для их работы.

Из-за инвалидности работодатель не может отказать такому человеку в работе, если он подходит во все пункты требований. Такие люди устраиваются на работу без испытательного срока.

Им также предоставляются определенные льготы на отдых

  • дополнительные два дня к ежегодному отпуску;
  • отпуск без сохранения зарплаты (до месяца в году);
  • для инвалидов войны еще один отпуск (до двух недель в году).

Льготы при получении образования лицам с инвалидностью с детства

  • Талантливые дети-инвалиды учатся бесплатно в общих или специальных внешкольных музыкальных заведениях и заведениях изобразительного искусства
  • Абитуриенты из числа детей-инвалидов, показавшие высокий результат при вступительных экзаменах, имеют право на зачисление вне конкурса в вузы. За этими студентами сохраняется соцпомощь и выплачивается стипендия в полном размере (если ее назначат).

Жилищные льготы

Такие лица имеют право на оборудование различными приспособлениями жилых помещений, где они проживают.

Существуют льготы для детей с инвалидностью из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Они имеют право получить в первую очередь жилье и материальную помощь на его обустройство по достижении совершеннолетия, если по заключению МСЭ они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнедеятельность.

Инвалиды также имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.

Скидки на лекарства

На льготных условиях они могут получить:

  • средства реабилитации (протезы и т.д.),

изделия медицинского назначения (индивидуальные устройства, протезы глаз).

  • автомобили, кресла с электроприводом – при наличии соответствующего медицинского заключения.

Они могут получить право на бесплатные лекарства, если размер пенсии не превышает минимального. Но это касается только лекарств по рецептам и в случае амбулаторного лечения.

Транспортные льготы

Дети с инвалидностью и сопровождающие их люди могут бесплатно ездить в городском транспорте (это не касается такси). Для этого нужно иметь удостоверение.

Лица с инвалидностью и сопровождающие их лица имеют право на 50% скидку стоимости проезда на железнодорожный и городской транспорт.

Чтобы получить такой проезд, киевлянам нужно оформить в Ощадбанке карточку киевлянина.

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інвалідність, люди з інвалідністю, Льготы
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