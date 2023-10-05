Подготовка к зиме: список вещей, которые должны быть в каждом доме

Украина усиленно готовится к приближению зимы.

Руководство страны договаривается с партнерами о поставках систем противовоздушной обороны, чтобы защитить от вражеских ударов объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, произведены ремонтные работы во всех сферах энергетики.

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Однако обстрел Украины 21 сентября, когда РФ впервые за полгода нанесла ракетный удар по энергосистеме Украины, указывает на то, что страна-агрессор намерена повторить прошлогодний террор.

И хотя пока отключения электроэнергии не планируются, следует подготовить фонарики, батарейки, свечи и повербанки.

Что должно быть в каждом доме осенью и зимой, читайте в материале Фактов ICTV.

Подготовка

Чтобы зимой не иметь проблем с системой отопления, следует тщательно проверить надежность труб. Обращайте внимание на их целостность, герметичность, надежность соединения и тому подобное.

Такую процедуру лучше проводить с экспертом. Возможно, перед запуском отопления вам понадобится заменить трубы или радиаторы.

Также стоит проверить пластиковые окна и поставить их на зимний режим. Зимний режим обеспечивает лучшие энергосберегающие показатели при низких температурах за счет большей плотности примыкания рамы окна и его створки.

Украинцам стоит быть готовыми к любым неприятным ситуациям, например, может исчезнуть централизованное отопление или котел выключится из-за отсутствия подачи газа.

В такой ситуации вас спасет электричество. Поэтому нужно уже сейчас проверить проводку, розетки, щитки и распределительные коробки в подъезде.

Что должно быть в каждом доме

Запасаться продуктами и необходимыми вещами, которые спасут вас во время холодов, стоит уже сейчас.

Продукты

Бакалея. Стоит сделать запас растительного масла, круп, макарон, сахара и муки.

Также закупите чай, кофе, сухое молоко и прочее.

Консервация. Сделайте себе много заготовок огурцов, помидоров, варенья, разнообразных салатов.

Именно традиционная консервация может долго храниться и в нужное время станет отличным дополнением к любой трапезе.

Не стоит забывать и о магазинных консервах. Купите в супермаркете несколько мясных и рыбных консервов, паштет, тушенку и тому подобное. Поскольку они могут долго храниться, запасаться ими очень выгодно, кроме того, они не требуют особого приготовления.

Овощи. Если у вас есть свой огород и вы можете запастись разнообразными овощами – отлично.

Подготовьте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы, фасоли и т. д. Хранить овощи можно на балконе, в погребе или гараже.

Быстрое питание. Даже если вы не сторонник такой еды, все же стоит купить несколько пачек макарон, картофеля и супов быстрого приготовления.

Вода. Не забудьте и о ней. Если у вас есть доступ к колонке или колодцу – прекрасно, если нет – купите в магазине несколько бутылок с водой и поставьте про запас.

Дополнительно. К запасам также стоит добавить разнообразные снеки, сухофрукты, орехи и тому подобное. Вы можете купить все, что любите, главное, чтобы эти продукты могли долго храниться.

Не забудьте и о домашних любимцах. Если есть возможность, купите несколько пачек сухого корма для своих животных.

Лекарства

Проверьте свою домашнюю аптечку и докупите необходимые медикаменты.

В доме обязательно должны быть противовирусные, обезболивающие, противоаллергические, успокоительные, средства для сердца и от проблем с желудком.

Также у вас должны быть зеленка (или йод), перекись водорода, бинты. А еще стоит купить несколько грелок.

Если у членов вашей семьи есть хронические заболевания, позаботьтесь о лекарствах для них.

Бытовые продукты

Не стоит забывать и о бытовых нуждах. Обязательно купите свечи, спички, фонари, батарейки и лампочки.

Также у вас должны быть пакеты для мусора, вещи для приготовления пищи (фольга, пергамент, полиэтиленовая пленка).

Купите себе несколько павербанков с быстрой зарядкой. Они понадобятся в случае отключения электроэнергии.

В каждом доме должен быть электрочайник, сухой спирт, электроплита. Если газ будет отсутствовать, эти предметы помогут вам приготовить еду.

Бытовая химия. Запаситесь минимальным набором самых необходимых средств бытовой химии, которым вы пользуетесь постоянно.

У вас должен лежать запас бытовой химии с расчетом на месяц.

Вещи для утепления

Утеплите дом. Чтобы не мерзнуть зимой, купите домой электрический обогреватель. Например, кондиционеры или электрические конвекторы.

Также стоит обратить внимание на уровень утепления дома. Утепление фасадов вашего дома позволит удержать тепло.

Для утепления домов используют минеральную вату, пенополистирол и другие строительные материалы для теплоизоляции. Они обеспечивают морозостойкость стен. Поэтому вашему дому будут не страшны низкие температуры за окном.

Теплая одежда. Не забывайте о правильной домашней одежде – шерстяные носки, махровые халаты, теплые свитера, штаны и тапочки.

В доме также должны быть теплые одеяла.

Несколько дополнительных рекомендаций, как сохранить тепло:

не закрывайте батареи шторами, мебелью или декоративными решетками – вы препятствуете распространению тепла;

тщательно протрите трубы и радиаторы от пыли – грязь может снижать теплоотдачу;

постелите ковры – много тепла теряется именно через пол;

установите экран из фольги за радиатором – он отражает тепло, что поможет поддерживать комфортную температуру.

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