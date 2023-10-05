Тюрьма или фронт: какая ответственность за попытку незаконного пересечения границы мужчинами

Со дня начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года в Украине ввели режим военного положения, который предусматривает ряд ограничений для граждан, в частности запрет на выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет. Выехать может только определенная категория мужчин и при наличии необходимых документов.

Однако многие прибегают к хитрости, чтобы сбежать из страны и не попасть в армию.

Факты ICTV разбирались, какое наказание предусмотрено за попытку незаконного выезда за границу.

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Государственная пограничная служба нередко сообщает об уклонистах, которые иногда довольно странными способами пытаются пересечь границу.

Например, в январе этого года вблизи украинско-венгерской границы на Закарпатье задержали трех мужчин, один из которых выдавал себя за женщину. На задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение государственной границы Украины).

Также в январе пограничники Львовского отряда обнаружили мужчину, который называл себя многодетным отцом и пытался выехать за границу по поддельным документам. Однако пограничникам он не смог назвать ни одной даты рождения детей, которые были указаны в фальшивых документах. В этом случае есть признаки уголовного преступления по ст. 358 (подделка документов).

В Могилев-Подольском Винницкой области 28-летний уклонист второй раз пытался выехать за границу по поддельным документам. Первые документы мужчина приобрел за $3 тыс., а за вторые заплатил 20 тыс. грн.

Какая ответственность за попытку незаконного пересечения границы

Ранее с привлечением к ответственности за незаконное пересечение границы было проще, ведь до 2012 года была ст. 75 Уголовного кодекса Украины (незаконное пересечение государственной границы), отмечает адвокат Сергей Костыра в комментарии Фактам ICTV.

Расследовала факты незаконного пересечения границы по поддельным документам Служба безопасности Украины.

Но впоследствии статью о незаконном пересечении государственной границы декриминализировали. В Уголовном кодексе оставили статью 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Но обычно никто никого не сажает, ведь это не особо тяжкое преступление, говорит Сергей Костыра.

В Украине есть административная ответственность за незаконное пересечение границы, но срок давности до привлечения к ответственности всего шесть месяцев.

— Если человек выехал за границу незаконно и находился там шесть месяцев и один день, то привлечь такое лицо к админответственности нельзя. И этим сейчас пользуются уклонисты, которые сбежали в первую волну мобилизации. Поэтому они так легко возвращаются в Украину. Они знают, что им ничего не будет, — отмечает адвокат.

По его словам, по негласной договоренности между правоохранительными органами Украины, если пограничники обнаруживают уклониста, который хочет вернуться, то на место сразу приезжают представители ТЦК (территориального центра комплектования) и дальше такому человеку организуют медкомиссию и затем отправляют на военное обучение, а дальше на фронт.

Уголовная ответственность

Попытка пересечения границы по поддельным документам (ст. 358): здесь может быть поддельный паспорт, фиктивные справки врачебных комиссий, справки о многодетности, о признании непригодным и тому подобное. За это предусматривается штраф до 1 тыс. необлагаемых минимумов или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до двух лет.

Предложение взятки (ст. 369): наказывается штрафом от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. Стоит отметить, что ответственность наступает именно за предложение дать взятку, и не важно, удалось ли выехать за границу или нет.

В таком случае пограничник, который получил от уклониста предложение взятки, должен вызвать на место полицию, Государственное бюро расследований и задержать такое лицо.

— Если лицо привлекли к уголовной ответственности и оно отбывает условный срок наказания или любой срок, то такого человека мобилизовать нельзя, — отмечает Сергей Костыра.

Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336). Если правоохранители предоставят суду веские выводы, что человек незаконно перешел границу именно с целью убежать от мобилизации, то такому уклонисту суд может назначить заключение на срок от трех до пяти лет.

По словам адвоката Сергея Костыры, к сожалению, на Закарпатье достаточно распространен бизнес организации незаконной переправки через границу, хотя правоохранители с этим борются. Если вместе с уклонистами, которым светит административная ответственность, ловят и организаторов незаконного пересечения границы, то уже им светит ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет).

Какие изменения в Уголовный кодекс предлагает Верховная Рада

Так, в Верховной Раде еще в прошлом году зарегистрировали законопроект №7268 об изменениях относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время действия военного положения. Документ предлагает вместо административного штрафа применять лишение свободы сроком от трех до пяти лет. И с 11 апреля 2022 года законопроект находится на рассмотрении.

Еще одним законопроектом №7265 предлагалось внести изменения в Уголовный кодекс об ответственности за невозвращение в Украину после введения военного положения. За такое правонарушение предусматривалось бы лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Однако документ отправили на доработку и впоследствии сняли с рассмотрения.

Заметим, что государство продолжает активно работать над процедурой возвращения в Украину мужчин, которые незаконно выехали, и привлечения их к ответственности.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как можно проверить, имеет ли определенное лицо запрет на выезд за границу.

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