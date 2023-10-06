Предусмотрены ли в Украине денежные выплаты детям со статусом ребенка войны 2023: объясняет эксперт
Многие дети в Украине вместо счастливой жизни испытали на себе все ужасы войны. Поэтому государство, в свою очередь, помогает таким детям. Предусмотрены ли в Украине денежные выплаты детям со статусом ребенка войны в 2023 году – читайте в материале.
Кто имеет право на статус ребенка войны
По словам адвоката Марьяна Сащука, право на получение статуса имеют дети, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов и агрессии РФ не достигли совершеннолетия, и получили:
- ранения, контузии, увечья;
- психологическое насилие;
- физическое, сексуальное насилие;
- были угнаны или незаконно вывезены за пределы нашей страны;
- привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;
- незаконно содержались, в том числе в плену.
Как оформить статус ребенка войны
По словам эксперта, для того чтобы оформить статус, нужно обратиться с соответствующим заявлением в службу по делам детей по месту жительства ребенка, и подать пакет документов. Этим могут заниматься законные родители, опекуны или сам ребенок (если ему уже исполнилось 14 лет).
Предусмотрены ли в Украине денежные выплаты детям со статусом ребенок войны 2023
Адвокат утверждает, что со стороны государства детям войны полагаются все выплаты и льготы, предусмотренные для ВПЛ. В частности, это целевая поддержка, средства для внутриперемещенных лиц и:
- ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Порядок и условия предоставления ежегодного пособия устанавливаются Кабинетом министров Украины;
- компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка дошкольного и школьного возраста. Размер, условия и порядок выплаты компенсации устанавливается Кабинетом министров Украины;
- государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Дети, имеющие статус пострадавшей в результате военных действий и вооруженных конфликтов, могут бесплатно питаться в учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности. Кроме того, статус детей может предусматривать некоторые льготы на местном уровне.
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