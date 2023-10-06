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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Ракета, которую Иран хочет передать РФ: что известно о БРМД Zolfaghar

Іранські ракети Zolfaghar
Фото: Getty Images

Почти год назад появилась информация, что Иран планирует передать РФ баллистические ракеты средней дальности типов Fateh-110 и Zolfaghar, которые могут сбивать только системы ПВО Patriot и SAMP/T.

Аналитики Института по изучению войны (ISW) выразили опасения, что это может произойти после завершения 18 октября 2023 года срока действия резолюции Совбеза ООН, которая запрещает Тегерану продавать дальнобойные ракеты с радиусом действия 300 и более километров.

Что известно об иранских ракетах Zolfaghar, а также об их технических характеристиках — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Zolfaghar: что это за ракета

Это иранская твердотопливная баллистическая ракета малой дальности. Считается, что она происходит от семейства БДРМ Fateh-110.

Ракета была представлена в 2016 году министром обороны Ирана Хоссейном Дехганом на военном параде. Тогда Дехган заявил, что ракета имеет дальность поражения 700 км.

В 2017 году Zolfaghar поступила на вооружение, как вариация Fateh-110 с большей дальностью поражения.

В том же году ракета была впервые применена — Иран запустил шесть Zolfaghar по восточной Сирии по объектам ИГИЛ в ответ на теракт в Тегеране 8 июня 2017 года.

Некоторые модели Zolfaghar оснащены электрооптическими системами наведения, которые позволяют операторам управлять ракетами во время окончательного приближения к целям.

Zolfaghar (Золфагар) — технические характеристики иранской баллистической ракеты

Фото: Getty Images

В 2019 году Иран представил обновленную версию Zolfaghar, которую назвали Dezful. Главное отличие между ними в том, что обновленная модификация является более дальнобойной ракетой и имеет дальность поражения 1 тыс. км.

Если верить иранским СМИ, то Zolfaghar имеет точность около 10 м и оснащается несколькими независимыми спусковыми аппаратами MIRV. Однако это непроверенная информация.

Технические характеристики

Zolfaghar может нести боевую часть весом 500 кг. Кроме того, такие ракеты могут также иметь кассетную боевую часть.

Как пишет профильное издание Defense Express, по своим характеристикам иранские Fateh-110 и Zolfaghar имеют значительно большую разрушительную силу, чем рашистские системы Точка-У, С-300 и Искандер.

  • Ширина — 0,6 м;
  • Длина — 10,3 м;
  • Дальность поражения — 700 км;
  • Система наведения/точность инерциальная, GPS/100 и CEP est.
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іранські ракети

Иран, балістична ракета, Война в Украине, Ракета, Російська агресія
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