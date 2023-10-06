Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Как назначают субсидию на отопительный сезон 2023-2024: все, что нужно знать
Общество Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Статус участника боевых действий: что это и какие льготы

Статус участника боевых действий: что это и какие льготы

Участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов войск ВСУ.

Кому предоставляется статус участника боевых действий и что он предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.

Кому предоставляется статус УБД

Получить статус участника боевых действий могут:

Сейчас смотрят
  • военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, военных прокуратур, полицейские, лица рядового, начальствующего состава;

А также военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы и все другие военные формирования, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операциию.

  • лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые были привлечены к проведению антитеррористической операции и задействованы к военным мерам по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на территории Украины.

Соответственно, участник боевых действий — это человек, который принимал непосредственное участие в военных действиях и защищал территориальную целостность Украины.

Чтобы получить статус участника боевых действий необходимо иметь документы, которые бы подтвердили участие в военных действиях. Также важно, чтобы срок участия в антитеррористической операции превышал 30 дней.

Льготы для УБД

Украинское законодательство содержит немало актов, которыми предусмотрены льготы для участников боевых действий.

Если вам присужден статус УБД, у вас будут следующие льготы:

  • бесплатное получение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • 75% скидки на коммунальные платежи;
  • 75% скидки на топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению;
  • бесплатный проезд на все виды общественного транспорта;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением специалистов;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное для вас время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
  • первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.
  • УБД, получившие ранения, контузию или увечье во время войны, обеспечиваются жилой площадью;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
  • первоочередное право на вступление в жилищные кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческих обществ, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;
  • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения;
  • по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;
  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугородного транспорта.

Также участникам боевых действий предоставляются пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, выплачиваемая вместо пенсии.

Кроме того, ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, который определяется Кабмином.

Читайте также
Удар по Харькову и угроза обстрела Запада страны: что происходит на 92-й день войны (онлайн)
Статус участника боевых действий: что это и какие льготы

Война в Украине, Украинская армия, учасники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракета, которую Иран хочет передать РФ: что известно о БРМД Zolfaghar
Іранські ракети Zolfaghar
Удар РФ по Харькову: погиб мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Обстріл Харкова 6 жовтня 2023
Убили во сне: тело 10-летнего мальчика было завернуто в одеяло
Загиблий під час обстрілу Харкова хлопчик
Наша стойкость — это ответ на террор РФ. Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову
харків
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
село Гроза

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Статус участника боевых действий: что это и какие льготы
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Статус участника боевых действий: что это и какие льготы
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Статус участника боевых действий: что это и какие льготы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь