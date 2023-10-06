Как восстановить идентификационный код — инструкция
Индивидуальный идентификационный номер — элемент государственного реестра физических лиц Украины (ГРФЛ), который предоставляется налогоплательщикам и сохраняется за человеком на протяжении всей жизни.
Сегодня он имеет название РНОКПП, то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Ранее, с момента внедрения ДРФО в 1994 году, имел название индивидуальный идентификационный номер, однако с 2012 года вступил в силу Налоговый кодекс Украины, в котором используется РНОКНП.
Как восстановить свой идентификационный код (РНОКПП) — узнавали Факты ICTV.
Как получить новый РНОКПП
Идентификационный код присваивается физическим лицам, которые обязаны государством к уплате налогов.
Украинская система составления номера учитывает дату рождения и пол человека и генерирует 10-значный уникальный идентификационный код.
Если вы случайно лишились документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре налогоплательщиков, можно оформить и получить новый.
Для этого необходимо:
- лично обратиться в управление Налоговой службы по месту жительства или по месту получения доходов;
- предъявить паспорт или другой документ, содержащий данные о дате и месте рождения;
- написать соответствующее заявление.
Стоит отметить, что новый код налоговая выдает только на основании лично написанного заявления.
Оформление нового идентификационного кода займет от трех до пяти рабочих дней. Однако в условиях войны сроки могут быть разными.
Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие с оригиналом — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат.
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