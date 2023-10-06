Как восстановить идентификационный код — инструкция

Индивидуальный идентификационный номер — элемент государственного реестра физических лиц Украины (ГРФЛ), который предоставляется налогоплательщикам и сохраняется за человеком на протяжении всей жизни.

Сегодня он имеет название РНОКПП, то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Ранее, с момента внедрения ДРФО в 1994 году, имел название индивидуальный идентификационный номер, однако с 2012 года вступил в силу Налоговый кодекс Украины, в котором используется РНОКНП.

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Как получить новый РНОКПП

Идентификационный код присваивается физическим лицам, которые обязаны государством к уплате налогов.

Украинская система составления номера учитывает дату рождения и пол человека и генерирует 10-значный уникальный идентификационный код.

Если вы случайно лишились документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре налогоплательщиков, можно оформить и получить новый.

Для этого необходимо:

лично обратиться в управление Налоговой службы по месту жительства или по месту получения доходов;

предъявить паспорт или другой документ, содержащий данные о дате и месте рождения;

написать соответствующее заявление.

Стоит отметить, что новый код налоговая выдает только на основании лично написанного заявления.

Оформление нового идентификационного кода займет от трех до пяти рабочих дней. Однако в условиях войны сроки могут быть разными.

Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие с оригиналом — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат.

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