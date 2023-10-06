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Анна Голишевская, редактор ленты

Какую сумму можно перевозить через границу: основные правила

Какую сумму можно перевозить через границу: основные правила
Фото: Unsplash

Требования к ввозу валюты из-за границы для украинцев, которые возвращаются на Родину из других стран, объясняют в Национальном банке Украины. Какую сумму можно перевозить через границу и как это правильно делать – читайте в материале.

Какую сумму можно перевозить через границу в 2023 году

Если вы в письменном виде не декларируете в таможенном органе средства, то можете без проблем перемещать наличную валюту и банковские металлы в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро.

Если ваша сумма равняется или превышает эту границу, то декларировать средства обязательно.

Декларирование наличных денег: что нужно знать

Декларацию предоставляют таможенной службе в том случае, если пересечение границы происходит с валютой и банковскими металлами на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 тыс. евро. Ограничений по максимальной сумме валютных ценностей, которые человек может ввозить на таможенную территорию Украины, нет.

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Необходимо предоставить в письменной форме точные данные о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы.

Несовершеннолетние украинцы тоже имеют право привозить валюту из-за границы или через границу без декларирования в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро. Если сумма составляет более 10 тыс. евро (в эквиваленте), тоже нужно заполнять декларацию. Декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, заполняет его законный представитель.

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Деньги, Декларация, Советы
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