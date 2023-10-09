Пособие по безработице 2023: как получить и размер выплат
На время военного положения государством было урегулировано назначение и размер выплат украинцам пособия в связи с безработицей. Кроме того, 21 апреля 2022 года Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон о безработице в условиях войны.
Он упрощает получение статуса безработного и социальных выплат для ВПЛ, а также лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Кто сможет получать финансовую помощь в связи с безработицей в 2023 году и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.
Как оформить пособие по безработице 2023
Для этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости.
Заявление на получение статуса безработного можно подать в городской, районный, горрайонный центр занятости или филиал регионального центра занятости:
- лично при непосредственном посещении;
- в электронной форме с помощью портала или приложения Дія;
- в телефонном режиме.
Такой способ получения помощи действует только на время военного положения. В течение 30 дней после его завершения безработный должен подать в центр занятости оригиналы документов:
- трудовую книжку;
- документ об образовании или его дубликат;
- военно-учетный документ для лиц, уволившихся со срочной военной службы;
ВПЛ в случае отсутствия документов, подтверждающих факт увольнения, подается:
- заявление о прекращении трудовых отношений, документ, подтверждающий факт прекращения занятости или соответствующее решение суда в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке;
- по возможности расчетный документ (квитанция), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.
Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека.
Соответственно, пособие начнет предоставляться с первого дня получения статуса безработного.
Кто может получить пособие по безработице
Закон Украины от 29.09.22 года № 2622-IX изменяет многие нормы, касающиеся условий и продолжительности этих выплат.
В 2023 году пособие в связи с безработицей можно будет получать только при условии, что страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составит не менее 7 месяцев.
Кроме того, большинству безработным срок оказания помощи будут определять в зависимости от страхового стажа:
- до 3 лет — 180 календарных дней;
- от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;
- от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;
- от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;
- от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;
- от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;
- более 30 лет — 360 календарных дней.
Какой размер пособия в 2023 году
Максимальный размер выплат в связи с безработицей во время действия военного положения не может превышать 6 700 грн.
Пособие в связи с безработицей будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:
- первая половина срока — 100%;
- в дальнейшем — 50%.
Более того, размер пособия в связи с безработицей будут определять в процентах к средней зарплате (доходу) в зависимости от страхового стажа, но не менее чем минимальный размер пособия в связи с безработицей, установленный правлением Фонда для этой категории лиц:
- до 3 лет — 50%;
- от 3 до 6 лет — 55%;
- от 6 до 12 лет — 60%;
- от 12 до 18 лет — 65%;
- от 18 до 24 лет — 70%;
- от 24 до 30 лет — 75%;
- более 30 лет — 80%.
Во время действия военного положения для безработных, находящихся на временно оккупированной территории, выплата может осуществляться без личного посещения лица.
Кстати, если безработный уехал за границу, то выплаты прекращаются.
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