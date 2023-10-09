Пособие по безработице 2023: как получить и размер выплат

На время военного положения государством было урегулировано назначение и размер выплат украинцам пособия в связи с безработицей. Кроме того, 21 апреля 2022 года Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон о безработице в условиях войны.

Он упрощает получение статуса безработного и социальных выплат для ВПЛ, а также лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Кто сможет получать финансовую помощь в связи с безработицей в 2023 году и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Как оформить пособие по безработице 2023

Для этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости.

Заявление на получение статуса безработного можно подать в городской, районный, горрайонный центр занятости или филиал регионального центра занятости:

лично при непосредственном посещении;

в электронной форме с помощью портала или приложения Дія;

в телефонном режиме.

Такой способ получения помощи действует только на время военного положения. В течение 30 дней после его завершения безработный должен подать в центр занятости оригиналы документов:

трудовую книжку;

документ об образовании или его дубликат;

военно-учетный документ для лиц, уволившихся со срочной военной службы;

ВПЛ в случае отсутствия документов, подтверждающих факт увольнения, подается:

заявление о прекращении трудовых отношений, документ, подтверждающий факт прекращения занятости или соответствующее решение суда в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке;

по возможности расчетный документ (квитанция), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.

Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека.

Соответственно, пособие начнет предоставляться с первого дня получения статуса безработного.

Кто может получить пособие по безработице

Закон Украины от 29.09.22 года № 2622-IX изменяет многие нормы, касающиеся условий и продолжительности этих выплат.

В 2023 году пособие в связи с безработицей можно будет получать только при условии, что страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составит не менее 7 месяцев.

Кроме того, большинству безработным срок оказания помощи будут определять в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет — 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

более 30 лет — 360 календарных дней.

Какой размер пособия в 2023 году

Максимальный размер выплат в связи с безработицей во время действия военного положения не может превышать 6 700 грн.

Пособие в связи с безработицей будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первая половина срока — 100%;

в дальнейшем — 50%.

Более того, размер пособия в связи с безработицей будут определять в процентах к средней зарплате (доходу) в зависимости от страхового стажа, но не менее чем минимальный размер пособия в связи с безработицей, установленный правлением Фонда для этой категории лиц:

до 3 лет — 50%;

от 3 до 6 лет — 55%;

от 6 до 12 лет — 60%;

от 12 до 18 лет — 65%;

от 18 до 24 лет — 70%;

от 24 до 30 лет — 75%;

более 30 лет — 80%.

Во время действия военного положения для безработных, находящихся на временно оккупированной территории, выплата может осуществляться без личного посещения лица.

Кстати, если безработный уехал за границу, то выплаты прекращаются.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.