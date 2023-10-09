Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания

В следующие два дня в Украине и дальше будет холодать. Во вторник, 10 октября, ночью в большинстве областей снова на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, а в западных, Житомирской и Винницкой областях — сильные заморозки и в воздухе, что соответствует II уровню опасности (оранжевый).

Температура ночью +1…+6, днем +7…+12, в Одесской области и в Крыму ночью +6…+11, днем потеплеет до +16.

Завтра преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных областях и Крыму днем небольшой дождь.

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Уже в среду, 11 октября, заморозки в воздухе до -5 ожидаются почти на всей территории Украины. Дневная температура будет подниматься до +7…+14, в западных регионах и на юго-западе страны — до +17.

Погода в Киеве и области на 10 октября

По прогнозам Укргидрометцентра, будет сухо, временами будут набегать облака.

Если в Киеве ночью будет +3…+5, а днем +9…+11, то по области заморозки в воздухе 0…-5, ночью +1…+6, днем +7…+12.

Ночью и утром 9 октября в Украине наблюдались первые заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов, а в Карпатах и в воздухе.

Источник : Укргидрометцентр

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