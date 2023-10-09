Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Минимальная зарплата в Украине 2023: какой размер ожидать в 2024
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания

Заморозки в Україні 10 і 11 жовтня
Фото: Pixabay

В следующие два дня в Украине и дальше будет холодать. Во вторник, 10 октября, ночью в большинстве областей снова на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, а в западных, Житомирской и Винницкой областях — сильные заморозки и в воздухе, что соответствует II уровню опасности (оранжевый).

Температура ночью +1…+6, днем +7…+12, в Одесской области и в Крыму ночью +6…+11, днем потеплеет до +16.

Завтра преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных областях и Крыму днем небольшой дождь.

Сейчас смотрят

Уже в среду, 11 октября, заморозки в воздухе до -5 ожидаются почти на всей территории Украины. Дневная температура будет подниматься до +7…+14, в западных регионах и на юго-западе страны — до +17.

Погода в Киеве и области на 10 октября

По прогнозам Укргидрометцентра, будет сухо, временами будут набегать облака.

Если в Киеве ночью будет +3…+5, а днем +9…+11, то по области заморозки в воздухе 0…-5, ночью +1…+6, днем +7…+12.

Ночью и утром 9 октября в Украине наблюдались первые заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов, а в Карпатах и в воздухе.

Читайте также
На 1-1,5 градуса выше нормы: синоптики дали прогноз на октябрь
Погода у жовтні 2023

Источник: Укргидрометцентр
Мороз, осінь, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Метеорологический рекорд: осень пришла в Киев на две недели позже климатической нормы
осінь у Києві, Київ
Заморозки до -5 градусов: на Украину надвигается похолодание
Перші заморозки
Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире
Погода на вересень 2023
Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания
Осенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
школа діти за партами

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь