Как подготовить котел к зиме: основные моменты и правила чистки

Многие украинцы уже сейчас заботятся об утеплении своего жилья, установке энергосберегающих окон, обеспечении отопления. Ведь тогда никакой блэкаут от российского агрессора не страшен.

Кроме этого, благодаря качественной подготовке вы еще сможете существенно сэкономить в холодное время года на коммунальных услугах. Если у вас автономное газовое отопление, следует заранее позаботиться о чистке теплообменника котла. Как подготовить газовый котел к зиме – читайте в материале.

Подготовка котла к отопительному сезону: на что обратить внимание

На Youtube-странице консультационного центра ГазПравды отмечают, что подготовка котла на зиму – важное и не такое сложное дело, как кажется. В газовом котле в первую очередь самостоятельно можно почистить датчики, находящиеся снаружи прибора.

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Также следует обратить внимание на общее состояние оборудования.

Если на датчике тяги есть паутина, пыль и грязь – ее нужно чистить. Поэтому необходимо снимать детали и проверить его работоспособность. Если там есть следы сажи – дополнительно обратите внимание на дымоход.

Как почистить котел на зиму: почему это важно и основные правила

Котел на зиму часто чистят обычной старой зубной щеткой. С ее помощью следует прочистить и сеточку зажигателя. До нее можно добраться, не разбирая котел. Именно она часто забивается пылью, нарушает работоспособность данной автоматики. Ее нужно очень хорошо вычистить, чтобы отверстия были открыты.

После таких несложных процедур котел должен работать более эффективно и безопасно.

Чтобы это проверить, достаточно включить его в режиме зажигания и взглянуть на огонек. Он должен гореть достаточно мощно и при этом обязательно быть голубого цвета. Также нужно проверить тягу. Если поднять руку в место, где расположен обратный датчик тяги, вы не должны чувствовать горячего воздуха. Если вы чувствуете горячий воздух, значит – нарушена тяга в дымоходе.

Что влияет на эффективность работы котла и как ее повысить

На эффективность работы влияет забитость систем грязью. Поэтому если после такой поверхностной чистки вы обнаружили нарушение тяги или огонек в котле горит дальше не голубым или вообще постоянно гаснет, стоит обратиться к специалистам.

Потому что для решения таких проблем может потребоваться чистка дымохода и разборка котла. Если вы разберете котел самостоятельно и газовщики это выявят – это могут квалифицировать как несанкционированное вмешательство в работу газового оборудования.

За эту деятельность вам могут перекрыть газ. Поэтому для полной чистки котла лучше все же обращаться к газовикам. В зависимости от состояния и режима эксплуатации оборудования комплексную чистку производят каждые 3-5 лет.

В наиболее распространенных случаях газовщики просто чистят форсунку и горелки котла от грязи и ржавчины.

Если котел забит еще и сажей, это свидетельствовало бы о нарушении тяги и работы котла в целом. В таком случае существует опасность появления угарного газа. Именно поэтому так важно вовремя чистить горелки. Если они забиваются паутиной, мусором, нарушается смешивание воздуха и газа.

Как только пропорция нарушилась – сразу начинает образовываться сажа.

Такое устройство забивается полностью сажей за несколько недель. После чистки и сборки котла необходимо провести проверку. После этого им можно спокойно пользоваться.

Фото — YouTube

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