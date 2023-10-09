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Анна Голишевская, редактор ленты

Как украинцам получить Карту поляка 2023: список документов и куда обращаться

Как украинцам получить Карту поляка 2023: список документов и куда обращаться
Фото: Unsplash

Карта поляка – это документ, с помощью которого подтверждается принадлежность человека к польскому народу. Ее можно получить разными способами.

Например, на основе официальных документов, где указана национальность личности или свидетельствующие о гражданстве Польши одного из родителей, дедушки или бабушки, или прабабушки и прадедушки одновременно. Как украинцам получить Карту поляка в 2023 году – читайте в материале.

Как получить Карту поляка: основные изменения 2023

В прошлом году украинцы получили возможность забирать Карты поляков сразу в Польше. Об этом говорится в правительственном распоряжении.

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Согласно обновлению, украинцы, отвечающие требованиям, могут подать документы на получение или продление срока действия Карты поляка на территории Польши. Ведь еще раньше граждане Украины должны были обращаться в польское консульство в Украине.

Как получить Карту поляка: пошаговый план действий и документы

В первую очередь нужно обратиться в воеводство в Польше, чтобы те записали вас на прием. После этого воспользуйтесь инструкцией:

  1. Подайте соответствующее заявление и необходимые документы (оригинал и копию украинского и загранпаспорта, фото на документы, подтверждение польских корней). Вы можете предоставить оригинал свидетельства о рождении или другой документ вашего предка с отметкой национальности поляк.
  2. После этого вас позовут на собеседование. Разговор будет проходить на польском языке, чтобы проверить ваш уровень его знания. Будьте готовы, что вас могут спросить об истории Польши и местных традициях.
  3. Подпишите Декларацию о принадлежности к польскому народу.

Как получить Карту поляка: основные требования

Прежде чем обращаться в соответствующее воеводство, нужно убедиться в том, что вы отвечаете определенным требованиям. К примеру:

  • у вас нет польского паспорта, вида на жительство или ПМЖ на территории Польши.
  • можете объяснить связь с польской нацией (имеете базовые знания истории, культуры, традиций, языка и т. п.);
  • имеете родственников-поляков или занимаетесь активной деятельностью польского нацменьшинства в Украине не менее трех лет;
  • предки-поляки не были репатриированы по соглашениям 1944-1957 годов между Польшей и союзными республиками.

Карту поляка оформляют в течение двух месяцев с даты подачи необходимых документов. Процесс подачи бесплатный, а срок действия Карты – 10 лет со дня выдачи.

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