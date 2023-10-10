Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Общество Реклама
Реклама
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!

Клич друзів - граймо разом!

Клич друзів – граймо разом! — это проект среди школ, которые проявили активность и желание получить современную спортивную площадку для занятий спортом на свежем воздухе. Проект основан Klitschko Foundation и уже на протяжении 20 лет собирает тысячи анкет ежегодно и демонстрирует желание молодежи заниматься спортом.

В этом году на конкурс Клич друзів – граймо разом! поступили анкеты от 1 652 школ. Согласитесь, попасть в первые 15 победителей — большое достижение.

Да, на самом деле победителей было выбрано 15, но в 2023-м будет установлено 14 спортивных площадок, поскольку школа-победитель проекта из города Ромны недавно была разрушена рашистскими оккупантами. Там спортивную площадку обустроят после восстановления школы.

Сейчас смотрят

Профинансировать установку площадок помогла благотворительная организация WeAreAllUkrainians, которая в 2022 году собрала €150 тыс. во время благотворительного футбольного матча при поддержке гамбургского футбольного клуба HSV.

Чтобы победить, участники конкурса должны были выполнить ряд требований. Прежде всего следовало обосновать остроту потребности в новой площадке, а также подтвердить мотивацию учеников и учителей осваивать новое спортивное оборудование.

211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!

Фастовская гимназия №10 — одна из 15 нынешних победительниц всеукраинского конкурса Клич друзів – граймо разом!

Среди критериев отбора также наличие на территории школы укрытия и удаленность от линии фронта не менее чем на 70 км.

— Команда единомышленников нашего лицея изначально верила, что этот проект — это шаг к цели, шаг к воплощению мечты наших детей, уникальная возможность иметь в заведении современную спортивную площадку. Мы даже не сомневались в победе, хотя было подано 1 652 заявки, — говорит координатор от Радомышльского лицея №1 имени Тараса Шевченко Житомирской области и мама двух учеников Олеся Герасимчук.

Она также подчеркнула: Понимаем, что в стране сейчас не лучшие времена, но Klitschko Foundation создал для наших детей сказку, подарил им радость, улыбки, положительные эмоции и веру в будущее. Это наша маленькая победа. А мы, родители и учителя, верим в будущее, стремимся сделать его счастливым для наших детей.

211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!

В Смелянской ООШ I-III ступеней №10 есть свои будущие чемпионы

Возможности, которые предоставляет новая школьная спортивная площадка, действительно разнообразны: уличный тренажер, два гимнастических комплекса, брусья, теннисный стол, ворота для мини-футбола, волейбольно-теннисные стойки. В Klitschko Foundation обеспечили заведение мячами для различных видов спорта, набором для настольного тенниса, фризби, ракетками для бадминтона и тому подобное.

— Мои ожидания площадка удовлетворила полностью. В нашем лицее появилась дополнительная возможность для каждого нашего ученика больше времени уделять собственному здоровью. С его появлением у меня появились новые идеи по проведению уроков физической культуры. Поэтому не исключаю, что определенные изменения на уроках физкультуры произойдут, — делится впечатлениями учительница физической культуры Хижинецкого лицея, что на Виннитчине, Матюх Галина Дмитриевна.

211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!

Новая спортивная площадка – отныне любимое место встречи учеников Хижинецкого лицея.

В школах, которые стали победителями конкурса Клич друзів — граймо разом! в 2023 году, уже есть определенные спортивные успехи: Дмитрий Старовойтов — победитель и призер чемпионата Украины по велоспорту на шоссе по олимпийским видам программы среди юношей; Виталий Малицкий — призер и чемпион Всеукраинских и областных турниров по рукопашному бою и кикбоксингу; Даниил Швец — призер и победитель Всеукраинских и областных соревнований по гиревому спорту.

Все они из Радомышльского лицея №1 имени Тараса Шевченко. А ученик 10 класса Смелянской ООШ І-ІІІ ступеней №10 Егор Ткаченко — мастер спорта Украины по спортивной гимнастике.

— Молодость — это та пора, когда у тебя много мечтаний и ты хочешь изменений в жизни страны, но часто сталкиваешься с ограниченными ресурсами или скептическим отношением окружающих к своим инициативам, — рассказывает директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая.

Она отметила, что Klitschko Foundation уже 20 лет помогает молодежи преодолевать эти ограничения, воплощать свои мечты и менять свою жизнь и свою общину. За это время удалось реализовать более 160 проектов для почти 2,5 млн юных украинцев.

Ангеліна Осадча

Директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая

— С момента старта проекта Клич друзів — граймо разом! мы установили 211 спортивных площадок. Сегодня этот проект не только о спортивной площадке, это шаг к осуществлению нашей мечты — победы. Занятия спортом и физическая активность дисциплинируют нас и делают более устойчивыми в борьбе за эту мечту.

Все наши проекты направлены на физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие молодежи, которая имеет чрезвычайно ответственную миссию — развитие нашей страны. Для меня наша деятельность сейчас — это инвестиция в наше будущее, — подытожила Осадчая.

Физкультура
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Для чего ребенку необходима утренняя зарядка
Руханка
Неудачно кувыркнулся: школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры
Травма на уроці фізкультури
Сколько должен подтянуться и отжаться мужчина в 30 — 50 лет
211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Срочная эвакуация украинцев из сектора Газа | Херсон под атакой | Новости Факты ICTV за 15.10.2023
211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!
Масштабное наступление на Авдеевку, а Пентагон собирает сил.. | Новости Факты ICTV за 15.10.2023
211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!
Серьезные вызовы для газового сектора: обзор реформ в Нафтогазе перед зимой 2024
211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!
Мощная защита и собственный газ! Энергетики и газовики изучили урок блекаута
211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь