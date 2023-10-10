211 новых спортивных площадок установлено благодаря проекту Клич друзів – граймо разом!

Клич друзів – граймо разом! — это проект среди школ, которые проявили активность и желание получить современную спортивную площадку для занятий спортом на свежем воздухе. Проект основан Klitschko Foundation и уже на протяжении 20 лет собирает тысячи анкет ежегодно и демонстрирует желание молодежи заниматься спортом.

В этом году на конкурс Клич друзів – граймо разом! поступили анкеты от 1 652 школ. Согласитесь, попасть в первые 15 победителей — большое достижение.

Да, на самом деле победителей было выбрано 15, но в 2023-м будет установлено 14 спортивных площадок, поскольку школа-победитель проекта из города Ромны недавно была разрушена рашистскими оккупантами. Там спортивную площадку обустроят после восстановления школы.

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Профинансировать установку площадок помогла благотворительная организация WeAreAllUkrainians, которая в 2022 году собрала €150 тыс. во время благотворительного футбольного матча при поддержке гамбургского футбольного клуба HSV.

Чтобы победить, участники конкурса должны были выполнить ряд требований. Прежде всего следовало обосновать остроту потребности в новой площадке, а также подтвердить мотивацию учеников и учителей осваивать новое спортивное оборудование.

Среди критериев отбора также наличие на территории школы укрытия и удаленность от линии фронта не менее чем на 70 км.

— Команда единомышленников нашего лицея изначально верила, что этот проект — это шаг к цели, шаг к воплощению мечты наших детей, уникальная возможность иметь в заведении современную спортивную площадку. Мы даже не сомневались в победе, хотя было подано 1 652 заявки, — говорит координатор от Радомышльского лицея №1 имени Тараса Шевченко Житомирской области и мама двух учеников Олеся Герасимчук.

Она также подчеркнула: Понимаем, что в стране сейчас не лучшие времена, но Klitschko Foundation создал для наших детей сказку, подарил им радость, улыбки, положительные эмоции и веру в будущее. Это наша маленькая победа. А мы, родители и учителя, верим в будущее, стремимся сделать его счастливым для наших детей.

Возможности, которые предоставляет новая школьная спортивная площадка, действительно разнообразны: уличный тренажер, два гимнастических комплекса, брусья, теннисный стол, ворота для мини-футбола, волейбольно-теннисные стойки. В Klitschko Foundation обеспечили заведение мячами для различных видов спорта, набором для настольного тенниса, фризби, ракетками для бадминтона и тому подобное.

— Мои ожидания площадка удовлетворила полностью. В нашем лицее появилась дополнительная возможность для каждого нашего ученика больше времени уделять собственному здоровью. С его появлением у меня появились новые идеи по проведению уроков физической культуры. Поэтому не исключаю, что определенные изменения на уроках физкультуры произойдут, — делится впечатлениями учительница физической культуры Хижинецкого лицея, что на Виннитчине, Матюх Галина Дмитриевна.

В школах, которые стали победителями конкурса Клич друзів — граймо разом! в 2023 году, уже есть определенные спортивные успехи: Дмитрий Старовойтов — победитель и призер чемпионата Украины по велоспорту на шоссе по олимпийским видам программы среди юношей; Виталий Малицкий — призер и чемпион Всеукраинских и областных турниров по рукопашному бою и кикбоксингу; Даниил Швец — призер и победитель Всеукраинских и областных соревнований по гиревому спорту.

Все они из Радомышльского лицея №1 имени Тараса Шевченко. А ученик 10 класса Смелянской ООШ І-ІІІ ступеней №10 Егор Ткаченко — мастер спорта Украины по спортивной гимнастике.

— Молодость — это та пора, когда у тебя много мечтаний и ты хочешь изменений в жизни страны, но часто сталкиваешься с ограниченными ресурсами или скептическим отношением окружающих к своим инициативам, — рассказывает директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая.

Она отметила, что Klitschko Foundation уже 20 лет помогает молодежи преодолевать эти ограничения, воплощать свои мечты и менять свою жизнь и свою общину. За это время удалось реализовать более 160 проектов для почти 2,5 млн юных украинцев.

— С момента старта проекта Клич друзів — граймо разом! мы установили 211 спортивных площадок. Сегодня этот проект не только о спортивной площадке, это шаг к осуществлению нашей мечты — победы. Занятия спортом и физическая активность дисциплинируют нас и делают более устойчивыми в борьбе за эту мечту.

Все наши проекты направлены на физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие молодежи, которая имеет чрезвычайно ответственную миссию — развитие нашей страны. Для меня наша деятельность сейчас — это инвестиция в наше будущее, — подытожила Осадчая.

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