Имеют ли право украинцы снимать на видео работников ТЦК во время вручения повестки: объясняет адвокат
В Украине уже возникали ситуации, когда представители ТЦК и СП нарушали права граждан. Поэтому некоторые люди, чтобы обезопасить себя, начинают снимать на камеру представителей военкоматов. Однако вправе ли украинцы снимать на видео работников ТЦК во время вручения повестки – читайте в материале.
Имеют ли право украинцы снимать на видео работников ТЦК во время вручения повестки
Адвокат Яна Меюс утверждает, что в условиях военного положения существует запрет на проведение видеосъемки в отношении военнослужащих и их местонахождения. Также это правило действует и в отношении военной техники и ее перемещения, работы ПВО.
Однако запрета на проведение видеосъемки и фотографирования в отношении сотрудников ТЦК и СП у нас не существует. Поэтому, если вам вручают повестку, вы можете смело доставать свой телефон.
Как лучше провести видеосъемку, если работники ТЦК нарушают ваши права
По словам адвоката, в таком случае лучше попросить проходящего рядом человека снять неправомерные действия ТЦК. Особенно если этот человек – женщина.
Поскольку она не военнообязанная (как правило). Поэтому снять процесс вручения повестки вам просто необходимо.
Ведь это может быть использовано в качестве доказательства при вынесении в отношении вас постановления о привлечении к административной ответственности и в случае, если вы будете обжаловать ее в суде.
При этом вы должны знать, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права использовать нагрудную камеру, поскольку законом не предусмотрен порядок использования данных видеокамер.
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