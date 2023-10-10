Как получить денежную помощь от организации СОС Детские Городки: инструкция

В Украине действует негосударственная благотворительная организация СОС Детские Городки, которая уже более 19 лет помогает детям-сиротам и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

За это время более 100 тыс. детей и взрослых получили поддержку от фонда.

Факты ICTV узнавали, что известно о СОС Детские Городки, как получить помощь от организации и как стать донором.

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СОС Детские городки: что известно об организации

Это международная независимая благотворительная организация социального направления, которая помогает детям в 136 странах и территориях мира.

История организации началась в 1949 году. Тогда австрийский педагог Герман Гмайнер основал первый СОС Детский Городок в городе Имст для детей-сирот, чьи родители погибли во время Второй мировой войны.

На строительство первого городка Гмайнер потратил около $40, которые он собрал из соседей и друзей, поверивших в его замысел.

За время своей жизни Гмайнер основал 230 детских кампусов по всему миру, за что он и его организация были трижды номинированы на Нобелевскую премию.

Сейчас в мире построено и работает более 550 детских городков! За 72 года деятельности организации помощь получили более 4 млн детей по всему миру!

СОС Детские Городки — это уникальная альтернатива детским домам, место, где каждый ребенок получает возможность расти в любящей семье.

В таких Детских Городках дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, живут в приемных семьях, получая все необходимое для полноценного развития в атмосфере любви, уважения и доверия.

В Украине это единственная организация, комплексно подходящая к проблеме сиротства, работая не только с последствиями, но и над профилактикой – путем поддержки уязвимых семей.

— Если сохранить родную семью не удается, то мы обеспечиваем полноценную замену в семейных формах воспитания, руководствуясь исключительно интересами ребенка. Мы готовим детей к самостоятельной жизни и поддерживаем их по достижении совершеннолетия, — добавляют в организации.

Также в Украине действует проект СОС Дети: Программа экстренного реагирования. Цель проекта — способствовать защите семей и детей на территориях пострадавших от боевых действий, семей ВПЛ, пострадавших от войны и вынужденных переселиться из опасных населенных пунктов, где проводятся активные боевые действия, в другие регионы Украины.

География проекта: Киевская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская, Харьковская, Донецкая, Львовская, Хмельницкая, Сумская и Черниговская области.

Проект предусматривает:

Оказание гуманитарной помощи: продуктовые, гигиенические и непродовольственные товары, медикаменты и тому подобное.

Оказание психосоциальной поддержки семьям с детьми.

Экстренная транспортировка пострадавшего населения и покрытие связанных с этим расходов.

Обеспечение краткосрочного проживания в центрах временного пребывания и питания бенефициаров, которые были вынуждены сменить места пребывания в результате боевых действий.

Предоставление юридических и образовательных услуг для детей и семей из целевой группы программы.

Организация детских пространств в местах скопления семей с детьми, на территориях пострадавших от боевых действий.

Для реализации проекта привлечены местные громады.

Как получить денежную помощь от организации СОС Детские городки?

Благотворительный фонд СОС Детские Городки в сентябре 2023 объявил о старте программы поддержки семей, усыновивших ребенка в 2023 году. По условиям программы, украинцы, которые в текущем году приняли в свою семью ребенка на правах родного, могут получить дополнительную благотворительную денежную помощь. Получить деньги смогут 100 человек.

Критерии отбора

До рассмотрения заявки будут приниматься семьи, усыновившие ребенка или детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года и предоставивших документы, подтверждающие этот факт.

Предпочтение будут отдавать заявителям, которые:

усыновили ребенка с инвалидностью;

усыновили двоих и более детей;

проживают в Украине;

являются внутриперемещенными лицами.

Какова сумма выплат и что важно знать

Размер денежного пособия на одного ребенка составляет от 7 тыс. грн до 33 тыс. грн. При определении размера выплаты будут учитываться: данные заявителя, является ли ребенок лицом с инвалидностью, дата обращения за благотворительной денежной помощью и количество месяцев до завершения 2023 года, включая месяц обращения. Средства планируют выплачивать одним платежом. Сумма выплаты в зависимости от месяца обращения может изменяться.

Как подать заявку на получение денежной благотворительной помощи

Заявителям нужно обратиться в БФ СОС Детские городки следующим образом:

Лично в локацию, отделение, место предоставления социальных услуг Организации, где специалист по социальной работе проведет оценку потребностей усыновленного ребенка и его семьи, определит потребность в предоставлении этого вида финансовой помощи и других социальных услуг. В Службу по делам детей по месту своего пребывания, после чего служба направляет официальное письмо-обращение о предоставлении целевой денежной помощи на удовлетворение потребностей усыновленного ребенка в юридический адрес благотворительной организации. Отправив официальный запрос от Службы по делам детей или уполномоченного органа, осуществляющего полномочия по рассмотрению вопросов социальной защиты детей, должен включать следующую информацию: ФИО заявителя, место фактического проживания на дату обращения, уведомление о необходимости заявителя в получении денежной благотворительной помощи, а также за необходимости других социальных услуг; контакты.

Какие документы нужно иметь при регистрации:

оригинал заявления заявителя о получении благотворительной помощи;

копия паспорта заявителя или вида на жительство на территории Украины;

копия РНОКПП заявителя;

копия выписки о зарегистрированном или задекларированном месте жительства;

свидетельство о рождении ребенка или решении суда;

решение суда об усыновлении ребенка;

информацию о банковских реквизитах заявителя;

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (при наличии);

документы, подтверждающие факт установления инвалидности (при наличии).

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