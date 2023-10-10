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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине

Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Фото: Depositphotos

Каждая семья, которая имеет детей, получает на них определенные социальные выплаты. К этой денежной помощи относятся выплаты на детей при рождении, государственные алименты, пособие матерям-одиночкам и многодетным семьям, а также денежные выплаты детям-сиротам и помощь детям с инвалидностью.

Какие выплаты на ребенка предусмотрены в Украине в 2023 году — узнавали Факты ICTV.

Выплаты при рождении ребенка

Социальные выплаты на детей несколько повысились и будут на таком уровне в течение всего 2023 года. Помощь от государства при рождении малыша составляет 41 280 грн. Однако полную сумму дают не сразу.

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Сначала выплачивают первую часть помощи — 10 320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.

Кстати, такую же помощь оказывают и при усыновлении ребенка.

Помимо традиционного бумажного варианта в 2022 году работает специальная услуга єМалятко. Родителям необходимо отправить заявку и получить несколько услуг сразу:

  • регистрация рождения ребенка и его места жительства;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • назначение помощи многодетным семьям.

Также при рождении ребенка предусмотрена помощь в виде Пакета малыша. Он включает в себя самые необходимые вещи для ребенка, но родители могут получить его деньгами.

Для этого необходимо оформить соответствующую заявку в приложении Дія. Эквивалентная сумма пакета — 6 300 грн.

Кстати, в 2023 году размер пособия при беременности и родах вырос до 671 грн.

Право на такую помощь имеют:

  • несовершеннолетние (нужна справка с места учебы);
  • женщины, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия (необходима справка ликвидационной комиссии);
  • аспирантки, доктора, клинические ординаторы, студентки вузов I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений (надо справка с места учебы);
  • безработные (необходима справка из центра занятости);
  • женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба и тому подобное).

Выплаты матерям-одиночкам

Помощь одиноким матерям рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2023 году:

  • на детей до 6 лет – 2 272 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн;
  • на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.

Выплаты алиментов на ребенка

Если родители уклоняются от уплаты алиментов, то тогда назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо.

Минимальный размер алиментов на детей:

  • до 6 лет — 1 136 грн;
  • до 18 лет — 1 416 грн.

Помощи на детей, над которыми установлена опека

Государство выплачивает такое пособие опекунам или попечителям детей, которые лишены родительской опеки. Деньги являются собственностью ребенка:

  • на детей до 6 лет – 4 544 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет — 5 666 грн.

Выплаты на детей ВПЛ

Такая помощь оказывается детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны в Украине.

Для лиц с инвалидностью и детей сумма ежемесячных выплат 3 тыс. грн.

Важно, что в 2022 году депутаты подали на рассмотрение законопроект №7044 (О государственной помощи семьям с детьми). Если его примут, то предполагается повышение с 01.01.2023 размера государственной помощи при рождении ребенка и установление на таком уровне: при рождении первого ребенка – 50 тыс. грн, второго ребенка – 100 тыс. грн, третьего и каждого следующего ребенка – 150 тыс. грн.

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Война в Украине, Выплаты на детей, Деньги, Соціальні виплати
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