Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить: отвечает адвокат

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже более полутора года, в связи с чем объявлена мобилизация в Украине.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины некоторых профессий считаются военнообязанными. Женщин в Украине призывают на службу пока только добровольно. А некоторым мужчинам даже во время войны предоставляется отсрочка от мобилизации. Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить – читайте в материале.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в военное время

Адвокат Наталья Сабатюк утверждает, что категории лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Отсрочку от мобилизации могут получить:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины и другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации: изменения 2023

По словам адвоката, 28.06.2023 были внесены изменения в абз. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации. И теперь, чтобы получить отсрочку от мобилизации лицам, имеющим жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, нужно доказать, что отсутствуют другие трудоспособные лица, которые по закону обязаны их содержать.

Кто именно имеет право на содержание в соответствии с законом

Обязанность совершеннолетних детей – заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Это закреплено в статье 51 Конституции. Кроме того, согласно ч. 1 статьи 202 Семейного кодекса Украины, совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи.

Итак, чтобы родители претендовали на содержание, нужно:

доказать родственную связь;

быть нетрудоспособными;

нуждаться в материальной помощи.

Обязательство совершеннолетних детей по содержанию родителей не возникает при отсутствии хотя бы одного из указанных условий. Родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных дочь, сына, нуждающихся в материальной помощи, если они имеют возможность оказывать такую материальную помощь (статья 198 Семейного кодекса Украины).

Также родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи, независимо от того состоят ли они в браке или нет.

По словам эксперта, если вас призовут на военную службу на этом основании, то в соответствии со ст. (мужчины) с инвалидностью I, II группы, без факта содержания.

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